Havstigning er ikke et argument i bybanesaken

Det er grunn til å ha tillit til det arbeidet som er gjort.

I trasévalget bør ikke risikoen ved havstigning være noe vesentlig moment. Det viktigste bidraget her er å redusere klimagassutslippene, skriver innsenderen.

Eystein Jansen Professor UiB/Bjerknessenteret for klimaforskning

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Politikerne i Bergen og Vestland skal nå ta stilling til trasévalget for Bybanen gjennom Sentrum mot Åsane. Et argument som ofte gjentas av dem som er kritiske til forslaget om bybanetrasé langs Bryggen, er at denne traseen ofte vil bli stengt pga. ventet havstigning og stormflo, som følge av klimaendringene.

Min vurdering som klimaforsker med kunnskap om havstigningsproblematikken, er at dette ikke er et vektig argument for trasévalget i dag.

«Som fagperson kan jeg stå inne for de vurderinger kommunens fagfolk har gjort», skriver professor Eystein Jansen om havstigning og Bybanen.

Fremtidig havstigning blir på sikt et problem for Bergen som for andre kystbyer, men når havstigningen mot slutten av dette århundret for alvor gjør seg gjeldende, vil dette være en generell utfordring for store deler av Bergen sentrum og må møtes på omfattende vis uansett Bybanens trasévalg.

Om Bryggens sjøfront oversvømmes, vil vannet også gå inn i områder i Vågsbunnen, Nøstet, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann. Når en stormflo inntreffer etter at havet har steget så langt, kan skadene bare unngås ved tiltak som generell heving og spunting av kaifronter. Eller evt. enda større og kraftigere tiltak, som hevbare barrierer som kan sperre innløpene til havnen ved stormflohendelser, slik som i Themsen og i Venezia.

Les også Torstein Dahle: «Absurde bybanekalkyler»

I kommunens fagnotat er det gjort en grundig vurdering av havstingningsproblemet. Oppdatert forskningskunnskap er hentet inn og vurdert av de eksterne konsulentene Norconsult og Asplan Viak, inkludert det som finnes av fremskrivninger i FNs klimapanel sin siste rapport fra august i år.

Som fagperson kan jeg stå inne for de vurderinger kommunens fagfolk har gjort. De som er opptatt av problemet, bør sette seg godt inn i dette arbeidet. Våre utslipp av klimagasser skaper havstigning og denne er akselererende. Det vi gjør i dag skaper en irreversibel endring mot økende havnivå, og dette er en av de viktigste grunnene til raskt å få ned utslippene.

Men fordi effekten av det vi gjør i dag og de neste tiårene trenger tid til å virke på de store isdekkene på Grønland og i Antarktis, vil virkningen av våre handlinger i dag først manifestere seg som et stort problem mot slutten av hundreåret. Greier vi å holde oss innenfor Paris-avtalens mål blir problemet mindre, men det vil ikke forsvinne.

Selv om Bryggen tidvis rammes av springflo, som her i 2005, er ikke havstigning et argument i seg selv for å velge bort dagløsning over Bryggen for Bybanen, skriver professor Eystein Jansen.

I forhold til de fremskrivningene som er gjort i siste rapport fra FNs klimapanel, er det grunn til å tro at havstigningen i Bergen kan bli noe lavere enn for jorden som gjennomsnitt. Dette fordi det fortsatt er en svak landhevning etter siste istid, og smeltingen på Grønland får mindre effekt her fordi den lavere gravitasjonen fra en mindre iskappe senker havhøyden i nærheten av Grønland, inkludert her hos oss.

Omvendt gjelder smelting i Antarktis. For tiden er smeltingen betydelig større på Grønland enn i Antarktis. Lavereliggende kystområder rundt ekvator vil få det verst. Den planlagte høyden for Bybanen langs Bryggen på +1,75m, og de avbøtende tiltak som fagnotatet beskriver, vil nok være tilstrekkelig i svært lang tid.

Det er gjort et grundig arbeid av ekspertene som har vurdert trasévalgene. Det er grunn til å ha tillit til det arbeidet som er gjort. Så er det å håpe at politikerne når de skal beslutte, bruker og setter seg inn i dokumentasjonen som er lagt frem. Og at de tar sine vurderinger basert på de reelle avveiningene knyttet til kostnader, fremdrift, risiko, hensyn til verdensarven, effekten på byutvikling og bymiljø langs traseen.

I denne avveiningen bør ikke risikoen ved havstigningen være noe vesentlig moment. Det viktigste bidraget her er å redusere klimagassutslippene.