Seks grunner til å satse på solkraft

Solkraft har potensial til å løse opp i energikrisen vi står i. Den er kortreist, fornybar, rimelig og konfliktfri.

Ranvei Isaksen Rådgiver klima og energi i COWI

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Beregninger viser at ved å dekke hustak i Norge med solcellepaneler kan vi produsere 30–50 TWh årlig. Ved å kun dekke egnede takflater i Bergen kommune er det mulig å produsere rundt én TWh. Til sammenlikning ligger Bergen sitt årlige forbruk på rundt syv TWh.

Så selv om man skulle tro at Bergen ikke nødvendigvis er byen som er egnet for solkraftproduksjon, er dette en markant andel av byens forbruk, og kan utgjøre en vesentlig forskjell i veien mot et grønnere samfunn.

Her er seks gode grunner til at kommuner i Norge burde investere mer i solcelleteknologi i offentlige bygg og gi ytterligere insentiver til private for å installere solceller i boliger, sameier, borettslag og næringsbygg:

1 Solkraft kan settes opp her og nå Veien til å få solceller på taket er ikke lang. Her monterer taktekker Raymond Sundt og ingeniør Simona Petroncini solceller på et hus i Blomsterdalen. Ved å bruke eksisterende infrastruktur og sol på tak og vegger, kan vi unngå store omkostninger og lange utredninger.

2 Solkraft er tilnærmet vedlikeholdsfritt Solcelleteknologien i dag er hardfør mot vind og vær, og yteevnen holder seg i årevis. Panelene har en garantitid på 25–30 år, men varer gjerne mye lengre.

3 Solkraft er kortreist Det bør bli enklere for folk å selge og kjøpe strøm lokalt i større grad enn i dag, skriver Ranvei Isaksen fra COWI. Vi trenger ikke frakte strømmen over lange avstander. Tapene i nettet øker med avstanden som elkraft må transporteres. Nærmere ti prosent av energien som produseres i dag, går til spille.

4 Solkraft er fornybar Det er ingen garanti for at energien vi kjøper og selger i markedet kommer fra fornybare kilder. Det vet du derimot med solceller. En kritikk mot solenergi er gjerne at den må brukes med en gang, men i kombinasjon med batteriteknologi kan vi lagre energien og distribuere den når den trengs.

5 Solkraft er konfliktfritt Bygget «Basen» på Marineholmen er ett av mange næringsbygg i Bergen som har fått solceller på taket de siste årene. Solceller sperrer ikke for utsikten din, de ødelegger ikke vassdrag, eller hekkeplasser for sjøfugl. De kan derimot integreres i kulturlandskap i bakkemonterte anlegg, eller de kan bekle tak og vegger.

6 Solkraft er på vei til å bli billig Solkraftprisen har blitt mye lavere de siste ti årene, samtidig som teknologien blir bedre. Den siste tiden har prisen igjen gått noe opp på grunn av råvaremangel, men dette er forventet å være midlertidig. For privatpersoner er det ofte likevel ikke økonomisk gunstig å installere solceller i boligene sine, med mindre strømprisene fortsetter å øke drastisk. Bergen kommune har riktig nok en støtteordning for solceller til private. Likevel bør økonomiske insentiver fra offentlige myndigheter bli enda bedre ved at vi for eksempel lar folk selge og kjøpe strøm lokalt i større grad enn i dag. Vi vet at lovverk i dag er en hindring for utvikling av for kjøp og salg av energi i lokale markeder – og at dette må oppdateres. Regulatoriske hindre legger begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm. Opprettelse av flere energisystemer i samspill hvor man benytter seg av energikilder fra grunnen, vann, sol og vind i system for å forsyne oss med strøm, vil være svært hensiktsmessig for å møte dagens og fremtidens energiutfordringer. Likevel tar det tid å få opp denne typen systemer, og det er derfor solenergi alene også fremstår som så genial: Den er her nå, og den er klar til bruk.