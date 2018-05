Hvis stemmerett skulle gis ut fra bidrag til staten, er det eldre mennesker som bør miste retten til å stemme.

Disse eldre menneskene som er en del av velgermassen, er en eneste stor pressgruppe for skatteletter og formuessikring, som de flittig benytter seg av.

Stemmeretten i Norge var historisk liberal da vi innførte vår egen grunnlov – og mer liberal har den blitt med tiden. Nå er det ikke lenger krav til eiendom og formue for å få lov å ta del i demokratiske avgjørelser om landet man bor i. En trenger heller ikke være mann.

I 1978 ble stemmerettsalderen satt til 18 år, og der har den blitt siden. Med mer moderne tider har man også sett mer politisk engasjement hos ungdom, og det har, etter flere års diskusjon, blitt fremmet et forslag for Stortinget om å senke stemmerettsalderen til 16 år.

Dette fører til innlegg som J.K. Baltzersens i BT 23. april. Her fremmer han det som må sies å være usosiale og demokratifiendtlige idealer om at man gjør seg fortjent til stemmerett ved å bidra til statskassen. Han mener at studenter som lever på lånekassepenger, ikke har gjort seg fortjent til å ha stemmerett over andres penger.

For det første jobber 60 prosent av studenter ved siden av studiene. For det andre har det ingenting å si i et demokrati. Stemmerett er en rettighet, og ikke noe man tjener seg opp rett til.

Jeg vil likevel ikke si at Baltzersens tanke om å snevre inn stemmeretten er helt på jordet, jeg vil bare foreslå en endring. La oss innføre en maksalder for stemmerett i stedet.

De fleste av Baltzersens egne argumenter er gjeldende også her. Mange eldre har både livs- og arbeidserfaring som er utdatert, og de er muligens ikke tilpasningsdyktige nok til å «fortjene» medbestemmelsesrett i et samfunn som beveger seg forbi dem.

Selv om pensjonen deres er penger de har tjent seg opp rett til, kan man heller ikke si at det er rettferdig av dem som allerede har et sugerør i statskassen, å bestemme hvor stor rett yngre mennesker skal ha til opptjening av den samme pensjonen.

I tillegg kommer eldrebølgen med et utilbørlig press på yngre mennesker til å få flere barn, og få dem fortere. Flere må utdanne seg til hjelpepleiere og sykepleiere, slik at de kan få en verdig alderdom. Det er ikke bare våre penger de forsyner seg flittig av, det er våre fremtider.

Om studenter ikke bidrar til statskassen – hvilket et flertall av dem gjør – så kommer de til å gjøre det. Pensjonister kommer aldri til å bidra på et senere tidspunkt. De er tvert imot ferdige med å bidra, og burde slik sett ikke ha medbestemmelsesrett.

Så la oss rette blikket vårt mot stemmerettsalderen, og la oss sette en maksimal alder hvor man har stemmerett. Det er tross alt samfunnsnytten til borgere som ifølge Baltzersens innlegg burde avgjøre om man har stemmerett.