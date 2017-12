Behovet for å samle virksomheten under en felles ledelse og strategi er åpenbart.

BT skriver på lederplass 8. desember at det vil koste 50 millioner ekstra over åtte år dersom Bybanen drives i offentlig regi. Påstanden er uriktig, og baserer seg på en feiltolkning av utredningene Fylkestinget har bestilt.

Bybanen er en suksess. Vognpark og skinnegang er ny, og feilene er få. Fylkeskommunen har valgt å satse penger og prestisje for å redde byen fra å bli kvalt av biltrafikk, og har langt på vei lykkes. Bybanen er i ferd med å bli ryggraden i et fremtidig bytransport.

Men bak kulissene fremstår Bybanen som en fragmentert, byråkratisk og tungdrevet organisasjon med mange aktører og uklar styring. Pengene flyter mellom fylkeskommunen, Skyss, Bybanen AS, Keolis og Stadler i uforståelige strømmer. Intern fakturering og kontraktoppfølging selskapene imellom koster skattebetalerne ukjente årlige millionbeløp. Dette later til å gå BT hus forbi.

Vogner og skinnegang vil etter hvert slites, og kostnadene til vedlikehold vil øke. Kompleksiteten i organiseringen gjør det unødig kostbart og krevende å få til samhandling om sikkerhet. Uklar deling av ansvar og roller mellom selskapene førte så seint som i januar i år til at Keolis var nær ved å miste tillatelsen fra Statens Jernbanetilsyn. Lite tyder på at problemet har fått noen varig løsning. Behovet for å samle virksomheten under en felles ledelse og strategi er åpenbart.

Fylkeskommunen betaler for vedlikeholdet av vognene. Vedlikeholdet skal avtales og spesifiseres av to private giganter som er pålagt å tjene penger til sine eiere. Over tid vil det private monopolet på kompetanse kunne koste fylkeskommunen dyrt. Det er umulig å vite om man betaler riktig pris for et arbeid man ikke kjenner arten eller nødvendigheten av.

Utredningene omtaler disse svakhetene, men BT fokuserer på en spekulasjon om hva Bybaneførernes pensjoner kunne koste dersom reglene om virksomhetsoverdragelse ikke fantes. BT skal naturligvis få fremme sine politiske synspunkter slik avisen selv vil. Men BTs leser fortjener å få balansert og korrekt informasjon om Bybanens organisering.

Bybanen utgjør i helhet et naturlig monopol, og det er elementær samfunnsøkonomi at fellesskapet er bedre tjent med at monopoler er offentlige enn private, og at de organiseres mest mulig integrert. Det er ingen tvil om at Bybanen vil kunne drives bedre og billigere hvis den samles offentlig regi.