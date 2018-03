La musikkopplevelsen stå i høysetet.

Burde vi som publikum på en klassisk konsert i større grad se oss selv som deltakere – sammen med utøverne på podiet – som stille medskapere av en kunstnerisk opplevelse? Medskaping i en slik kontekst forutsetter lydhørhet. Den klassiske musikken krever konsentrasjon hos utøverne og stillhet fra tilhørerne om fremføringen og lytteropplevelsen skal kunne bli hundre prosent vellykket. Det er ofte de ørsmå nyansene som avgjør om magien skapes. Mobiler og vinglass blir i en slik kontekst forstyrrende elementer.

Spørsmålet jeg på nytt har stilt meg den siste tiden, er dette: Hva er det ved klassiske konserter og opera som eventuelt berettiger særlige atferdsregler?

Mine kulturopplevelser den siste uken før påske var av til dels vidt forskjellig karakter, som satte enkelte forhold knyttet til kontekst i relieff og som tydeliggjorde publikums rolle som medspillere i ulike kunstneriske settinger.

Lørdag kveld var jeg til stede på «Null i biologi» på en fullsatt Ole Bull scene. Her var herlig humor og mye latter. «Null i biologi» har ikke et sekunds stillhet. Det er humørspekkede momenter uten stans. Jeg tar gjerne med et glass inn i teatersalen når det bys på slik underholdning. Om en mobil hadde tonet inn under showet, ville knapt noen lagt merke til det. Men også på Ole Bull scene ble det gitt tydelig beskjed om at mobiltelefonene må skrus av. Under fenomenale Marit Voldsæthers enkvinnes-show er det nettopp det lydlige samspillet med salen gjennom publikums latter og fortløpende respons som skaper den magiske opplevelsen.

Ulike scenesjangere krever ulik samhandling mellom utøvere og publikum. Også i symfoniorkesterverdenen vil det være sjangerkonserter som primært inviterer til underholdning og kanskje et glass underveis: En kveld med film- og spillmusikk, en musikal- eller operettegalla, en champagnesprudlende nyttårskonsert. Men det samme vil neppe gjelde med en Bruckner-symfoni eller Beethoven-konsert. Det handler om kontekst.

Konteksten var en annen også torsdag og fredag kveld, da Verdis Requiem med Bergen Filharmoniske Orkester, solister og kor ble fremført i en fullsatt Griegsal. I Verdis operatiske dødsmesse inviteres vi inn i en kontekst preget av alvor og høytid, som 200 utøvere formidler i dyp og intens konsentrasjon fra scenen. Verket åpner med orkestrets cellogruppe, som spiller i et så svakt pianissimo at den fallende melodilinjen knapt kan fornemmes. Og det er en magisk stillhet i salen. For den som ikke er lydhør er det bare sjefdirigent Edward Gardners ørsmå bevegelser som antyder at fremføringen allerede er i gang. Stillhet er også musikk. Taktene uten lyd – generalpausene – er vesentlige for den musikalske helhetsopplevelsen.

Men så, under fredagens konsert, i requiemets mørkeste del, når bass-solisten synger i en åndeløs stillhet mellom dype og nesten hviskende utsagn, skjer dette: Dirigent, solist, musikere – og publikum – blir revet ut av konsentrasjonen idet en prosaisk ringetone ljomer gjennom salen. Til tross for min vennlige henstilling over høyttaler før konserten om å la mobilene hvile; fire-fem oppringninger var å høre gjennom fredagens konsert. Uroen forsterkes ved at vinglass klirrer og at det tråkkes ut og inn av salen, tilsynelatende uten tanke for hvordan det forstyrrer utøverne og publikum.

Spørsmålet som melder seg, er dette: Burde vi ikke kunne la noen settinger og noen øyeblikk i livene våre være unntatt de fysiske behov for mat, drikke, og for den del også være unntatt teksting, instagramming og fjesboking? Trenger vi ikke også opplevelser av en annen karakter enn den rene kos og underholdning; opplevelser der følelsen av tid og rom oppheves gjennom en dypere konsentrasjon?

Disse spørsmålene romsterte videre i hodet mitt under den storartede Norgespremieren av James MC Millans St. Lukes passion i Domkirken palmesøndag kveld. Dette var ny pasjonsmusikk på sitt beste. Understrekningen av kontekst ble tydeliggjort da domkantor Kjell Allmenning i sine velkomstord helt riktig påpekte at han denne gang ikke synes han kunne ønske publikum «god fornøyelse». Her var det musikalsk langfredags alvor.

Kirken står fra tid til annen selv i fare for å nedtone kirkerommets forskjellighet fra forsamlingshuset. Likevel er vi ennå ikke kommet så langt i vår sekulariserte tidsalder at noen tenkte på å ta med øl og snacks inn i kirken. Den viktigste årsaken til det er sannsynligvis at de fleste er klar over at man her er deltaker i feiringen av noe større enn en selv og i det minste at man vil vise hensyn overfor de andre i kirkebenkene. Ligger det her et læringspunkt?

Å oppleve en konsert sammen med tusen andre tilhørere gir i seg selv merverdi. Delt opplevelse gir dobbel glede. Vi må naturligvis akseptere at der levende mennesker samles, der blir det lyd. I en sik sammenheng blir romslighet viktigere enn regelrytteri. Så bør det likevel være den enkeltes ansvar å vise hensyn – som ved å dempe nødvendig hosting, sette mobilen i flymodus, om mulig vente til en pause i musikken dersom man må gå ut av salen og ved å opptre diskret ved forsentkomming.

Alt dette handler om å vise hensyn overfor de andre i salen som ønsker fullt utbytte av konsertbilletten. Og ikke minst handler det om respekt for musikerne og sangerne som har arbeidet hardt med å finslipe hver detalj i verket.

Jeg liker dårlig å fremstå som en arrogant og lite inviterende orkesterdirektør, og jeg håper ikke å bli oppfattet slik. Mitt budskap er først og fremst dette: La musikkopplevelsen stå i høysetet. Spar vinglasset og annet godt til pausen. Det handler om å gi rom for musikkens egen magi!