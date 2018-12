DEBATT: Vi støtter at også elbilister etter hvert skal betale i bomringene. Men Bergen innfører nå en betaling som er litt for høy og litt for tidlig.

Andelen elbiler i bomringen i Bergen har nå passert 20 prosent, og i tråd med lokale vedtak skal elbilister nå begynne å betale 10/20 kr i passeringene. Selv om politikerne gjerne kunne hatt mer is i magen, kan andre byer like fullt lære av den tilnærmingen politikerne i Bergen har valgt.

Den nasjonale elbilpolitikken er en miljøpolitisk suksesshistorie. I Bergen går nå bruken av kollektivtransport opp og biltrafikken gjennom bomringen ned, samtidig som andelen elbiler har økt markant. Dette betyr likevel ikke at den positive utviklingen vil fortsette av seg selv. Både nasjonale og lokale politikere må ta ansvar, ikke bare for dagens elbilister, men for de mange som skal bli elbilister de neste årene.

Vi vet med sikkerhet at miljørabatt i bomringene er den viktigste lokale fordelen som får folk til å velge elbil. 43 prosent av elbilistene i Hordaland oppgir at de ikke ville kjøpt elbil uten den fordelen gratis bompassering utgjør. Vi er derfor spente på utslagene av den endringen som nå skjer i Bergen.

Dersom elbilsalget i og rundt Bergen nå bremser opp, bør politikerne fordomsfritt revurdere politikken. Man kan ikke ofre de mange gevinstene elbiler gir for å få bompengeregnskapet til å gå opp. Alle som bor i byer som Bergen tjener på en politikk som gir bedre luft og en grønnere bilpark.

Selv om Bergen etter vår mening nå innfører en betaling som er litt for høy, litt for tidlig, kan andre byer likevel lære av tilnærmingen vestlandshovedstaden har valgt. For mange byer griper nå første anledning til å innføre halv bompengetakst for elbiler, selv steder der elbilandelen er svært lav. Dette er en politikk som kan bremse elbilrevolusjonen før den har skikkelig fremdrift.

Vi støtter at også elbilister etter hvert skal betale i bomringene. Vi mener imidlertid man bør følge konkrete milepæler i elbilandel, slik man har gjort i Bergen. Når elbilandelen når 25 prosent, bør taksten for elbiler også være 25 prosent av den for fossilbiler. Ved 50 prosent tilsvarende.

En elbilrevolusjon er underveis i Norge. Samtidig er mye av elbilpolitikken overlatt til kommunene. Det gir lokalpolitikere stort ansvar i å sørge for at vi oppnår Stortingets vedtatte mål om et helt utslippsfritt nybilsalg fra 2025. Med kloke politiske valg vil gevinstene for klima og lokal luftkvalitet være store.