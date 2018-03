Erik Skutle skriver at Høyre elsker Bybanen. Men vi må også se på «elsker ikke»-argumentene.

Erik Skutle (H) skriver i sitt innlegg 2. mars at Bergen Høyre elsker Bybanen. Ja, Bergen Høyre har vært forkjemper for et godt kollektivsystem siden århundreskiftet. Vi har støttet, sammen med blant andre Arbeiderpartiet, det tidligere bergensprogrammet, og nå byvekstavtalen.

Bergen Høyre har programfestet at Bybanen skal være ryggraden i vårt kollektivsystem. Vi har også i inneværende program vedtatt at vi ønsker bybane til både Fyllingsdalen og Åsane.

Men etter hvert er det nok mange i vårt parti som er skeptiske til den utvikling som skjer i Bergen som følge av utbyggingen av Bybanen.

Ikke kun fenomenet Bybanen i seg selv, som Skutle skriver om.

Etter hvert har mange blitt skeptiske til de ringvirkningene som utviklingen av Bybanen skaper for innbyggerne. De negative ringvirkningene må legges på den andre vektskålen, argument som viser vektingen av «ikke elsker» mot de argumentene som viser «elsker».

Av de synspunktene som nå fremkommer mot videre utbygging, kan mye dediseres dagens styrende partier, Ap, KrF og Venstre.

Bybanen skal gå langs Bryggen. Hva blir konsekvensene for Bryggen, for Torget, for middelalderområdet?

En forlengelse av Fløyfjellstunnelen er i tråd med Høyres syn. Men når man nå utsetter bymiljøtunnelen under sentrum, vil det skape trafikkaos rundt Torget og i Øvregaten, dersom Bybanen skal gå over Bryggen. Dette er områder som Høyre ønsker at skal bli bilfrie.

Tenk så på konsekvensene i byggeperioden.

Taket for bompenger og bomstasjoner har nådd sin absolutte grense. Staten må sikre økning av sin andel til mer enn 50 prosent. Når det er sagt: Hvis den rødgrønne regjeringen i startfasen av bybanebyggingen hadde bidratt med mer enn skarve åtte prosent, ville Bergen unngått å måtte dra med seg fem milliarder kroner i bybanegjeld, i tillegg til løpende utgifter.

Bybanen i sin nåværende form var planlagt for langt over 20 år siden. Teknologien er og har vært i rivende utvikling.

Det er på tide å se på alternativ eller supplerende tiltak.

Bergens byråd gjør det ikke lettere, verken for innbyggere eller utbyggere. Byrådet har nå en utbyggingspolitikk hvor boliger kun skal konsentreres rundt bybanetraseen. Her vokser frem drabantbyer, og alt endres til massiv blokkbebyggelse; eneboliger og grønne områder har blitt kjøpt opp til fordel for denne bebyggelsen.

Flere er blitt presset til selv å forlate sine boliger som har vært i familiens eie i generasjoner, fordi deres boområde forringes kraftig.

Byrådet har ingen helhetlig plan for sin fortettingspolitikk, og ikke for de enkelte fortettingsområdene. Det blir «litt her, mye der»-politikk, og i tillegg har byrådet foreslått å skrinlegge nærmere 40 tidligere definerte boområder, fordi man mener at utbyggingen i stor stil kun skal skje ved Bybanen, mest med boligblokker. I stedet for å ta boligområder i bydelen i bruk, bygger man massivt langs bybanetraseen.

Valgfriheten om hvor og hvordan vi skal bo, er forringet.

De unge urbane menneskene må selvsagt også få mulighet å etablere seg i sentrum, her kan flere leiligheter etableres.

Barnefamilier som ønsker å bo i små hus, flytter nå til omegnskommunene. Det er da mulig å fortette stort med småhus også i Bergen? Det har blitt gjort tidligere.

Høyre har så absolutt vært positiv til en fortettingspolitikk, til reduserte utslipp, til å skape et miljøforbedret samfunn, til økt andel av elbiler. Vi har vært positive til at flere skal reise kollektivt og til gåbyen Bergen. Men når vi nå ser de konsekvensene som innbyggerne til daglig opplever som negative, når vi nærmest daglig leser fortvilte og saklige innlegg om byutviklingen, må vi ta grep om fremtiden for vår vakre by og bydeler.

Bergen Høyre er i gang med partiets program for valgperioden 2019–2023.

Vi ønsker å legge til rette for en by og en byutvikling som flertallet av bergenserne vil ha.

Erik Skutle er også medlem i programkomiteen. Sammen skal vi sikre at Høyres program gir de tiltakene som flertallet av innbyggerne ønsker seg for fremtidens Bergen.