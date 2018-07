Det er mye positivt i eldreomsorgen i Bergen.

Privat

Mor sitter i en stol på oppholdsrommet og er akkurat ferdig med å spise frokostmåltidet sitt når jeg kommer. Hun har på seg en flott blomstret bluse og hun er velstelt på håret.

Oppholdsrommet er koselig, men veggene er noe nedslitt og kunne tenkt seg et strøk maling. En beboer sitter og sover i en stol, mens en annen rusler frem og tilbake ute i korridoren.

En pleier sitter og snakker med en gruppe beboere i oppholdsrommet, og en annen pleier må inn å hente en beboer som har forvillet seg inn på feil rom. På kjøkkenet er det to pleiere. Den en sitter ved PC-en, antakelig skriver hun rapporter. Den andre pleieren rydder opp etter dagens frokost.

Mor smiler til meg. I dag har hun en god dag, og hun kjenner meg igjen. Hun har mistet det meste av språket, nå går det stort sett i enstavelsesord. Men humøret har hun heldigvis ikke mistet.

Jeg tar henne i hånden og spør om vi skal ta en liten luftetur. Jeg får ikke noe svar, men ser at hun lyser opp i ansiktet, og tar det som et tegn på at det vil hun.

Mor er dårlig til bens, har dårlige hofter og skeiv rygg og har mye smerter. I dag blir med en liten tur, mens andre ganger blir det lengre turer i rullestol. Etterpå sitter vi oss ned på en benk og nyter solen som akkurat har steget opp over tretoppene.

Mor har bodd lukket demensavdeling på Arna Helseheim i snart 4 år. Med demenssykdommer går det bare en vei dessverre, men vi får glede oss over den tiden vi har sammen med henne.

For familien var det viktig å få plass til henne i nærområdet, slik at vi får mulighet å besøke henne ofte og kan ta henne med ut på turer. Etter mye frem og tilbake fikk vi plass til henne der, og det er vi svært takknemlig for.

Jeg har med interesse lest historiene i BT der pårørende forteller sine opplevelser fra sykehjemmet, både på godt og vondt, og jeg syntes det er veldig trist at noen har hatt vonde opplevelser knyttet til sine nærmeste sitt opphold på sykehjem, enten det gjelder pleien, det medisinske eller aktivitetstilbudet.

Seinest den 20. juli var det et innlegg av Iren Mari Luther, som hadde oppskriften på god eldreomsorg.

Hva er god eldreomsorg? Det er vanskelig å definere, men kortversjon er helhetlig omsorg til alle, god mat og drikke, anledning til å være ute, aktiviteter, nok kvalifiserte personale og legetilsyn ved behov.

Det er alltid ting å sette fingeren på, men jeg føler mor får dekket mye av sitt behov og hun blir behandlet med respekt.

Pleierne står på for at hun og de andre beboerne skal ha en best mulig hverdag. De lager måltidet, noen må mates, rydding, best av utstyr, føring av pasientjournaler, og samtidig skal de gi beboerne aktiviteter og omsorg som er til glede for dem.

Brukerundersøkelse på sykehjemmene i Bergen viser at stort sett har vi en god eldreomsorg i Bergen, men kan alltid bli bedre. Av beboerne på sykehjem sier 266 av de spurte at de alt i alt er fornøyd med sykehjemmet sitt, mens bare 23 beboere sier de ikke er fornøyde.

De pårørende gir også uttrykk for å være fornøyde. På en skala fra 1 til 6 gir de sykehjemmene 4,9.

Men uten de fantastiske frivillige som stiller opp tror jeg aldri hjulene hadde gått rund. De tar de med på gåturer, det arrangeres bingo og andakter, og Bergen Kulturskole kommer opp med jevne mellomrom og spiller og synger for beboerne. Det gjør også pensjonerte lærere fra Garnes ungdomsskole.

Arna Helseheim har også gått nye veier med et prosjekt, «verden rundt på sykkel», som har vist seg og gitt god effekt, og som gir et avbrekk i hverdagen.

Bergen har også et prosjekt der unge mellom 16 og 18 år å finne seg jobb. Denne sommeren er Dortea, Tomine og Henriette inne på Arna Helseheim og skaper glede og aktivitet blant beboerne.

Jeg sitter som pårørendekontakt i brukerrådet til Arna Helseheim. I løpet av de årene jeg har vært med, har jeg svært sjelden blitt kontaktet av pårørende.

Så det er mye positivt i eldreomsorgen i Bergen.