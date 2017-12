Lokalt særpreg og miljø brukes som salgsargument for nyoppførte leilighetskompleks. Samtidig forsvinner dette særpreget på grunn av den samme utbyggingen.

”På gamle stier åpner det seg en frodig hage. Leilighetene ligger i et idylliske og populært boligområde med høy andel av eldre eneboliger, flotte turområder, gode skoler og barnehager, sjarmerende småbutikker og bybanestopp like ved. Arkitekten har sørget for at bygget har en flott dialog med sine omgivelser.

Velkommen til Panorama Park – her vil du trives!» Omtrent slik selges nye boligprosjekter langs bybaneaksen i Bergen sør, fritt sitert etter utvalgte boligsalgsannonser. Lokalt særpreg og miljø brukes gjerne som salgsargument for nyoppførte leilighetskompleks, samtidig som dette særpreget forsvinner på grunn av den samme utbyggingen. Resultatet blir at det etter hvert er vanskelig å skille det ene lokalområdet fra det andre.

Bergen står framfor den kanskje største endringsperioden siden framveksten av de nye bydelene som Landås og Fyllingsdalen på henholdvis 1950- og 1970-tallet.

I høringsforslaget til kommuneplanens arealdel (KPA 2016) går det fram at store deler av områdene langs bybaneaksen fra sentrum mot Nesttun skal legges ut som byfortettingsone med høy tetthet og bymessig karakter. Bergen kommune legger her opp til en markedsbasert byutvikling der utbyggere i stor grad blir ansvarlig for kvaliteten i det som bygges. Politikernes begrunnelse om høy tetthet for å nå mål om en bærekraftig byutvikling, samsvarer med utbyggernes ønske om høy utnyttelsesgrad av hensyn til inntjeningen i prosjektene.

I formålet til plan- og bygningsloven heter det:

”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.... og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.” Bærekraftbegrepet ble introdusert av Brundtlandkommisjonen i 1987 og hviler på tre grunnpilarer: Miljø, økonomi og sosial bærekraft. Med Europakommisjonens «Green Paper on the Urban Environment» (1990) kom bærekraftig byutvikling på dagsorden. Her presiseres det at opplevelsen av kvalitet kan være subjektiv, men at de fleste mennesker setter pris på historiske bygninger og gateløp, åpne plasser og grøntområder. På begynnelsen av 90-tallet var det en betydelig oppmerksomhet omkring begrepene sted og stedsutvikling. I KPA presiseres det også at en videre utvikling og fortetting må bygge opp om Bergens egenart.

Bærekraftbegrepet i offentlige dokumenter framstår derfor som framtidsrettet og positivt ladet. Men i masseutbyggingen forsvinner gjerne lokal egenart og den sosiale dimensjonen av bærekraftbegrepet, eksempelvis i Paradis-krysset der det planlegges flere massive leilighetsbygg som definitivt vil endre stedets historiske karakter og kvaliteter. I randsonen av dette sentrumsområdet er også andre etablerte og verneverdige boligområder truet av forslaget i KPA, som Storetveit/Kollen og deler av Tveiterås hageby.

Nytt i KPA er krav om byromsanalyser - et analyseverktøy til bruk for tiltakshavere som fremmer forslag om privat utbygging gjennom detaljregulering eller større rammesøknader. I veilederen for byromsanalysen presisereres det at analysen ”… vil bli utbyggers argument for hvordan tomtene kan få økt høyde og utnyttelse.” Byromsanalyser vil kunne medføre at flere saker kan avklares som byggesak, fremfor i en reguleringsplan. Dette kan lett resultere i en stykkevis og delt utbygging, uten at et helhetlig perspektiv legges til grunn.

Riktignok er store deler av den etablerte bebyggelsen utenfor sentrumskjernen vist som hensynssoner for bevaring av kulturmiljø. Men hensynssoner og utbyggingssoner overlapper, og forholdet mellom dem er høyst uklart, og prisgitt politisk vurderinger i hvert enkelte tilfelle. Enkeltstående fagnotater har også ofte vist seg å ha begrenset verdi. Byantikvaren har eksempelvis laget grundige rapporter om bygningsmiljøene på Wergeland, Storetveit og Paradis, uten at deres anbefalinger om vern av enkeltbygg og miljøer er tatt til følge.

Det historiefortellende bygningsmiljøet i Tunvegen, som i sin tid ble foreslått avsatt til spesialområde vern, skal nå saneres. Selv en Landmark-villa som i områdereguleringsplanen skal taes vare på, insisterer utbygger på å fjerne. Erfaringene viser at dispensasjonsmuligheten ofte tas i bruk under henvisning til overordnede føringer om klima og miljø.

Bergen har en særegen topografi og en arkitektonisk unik bebyggelse av nasjonal verdi som er tilpasset landskapet gjennom generasjoner. Når enkelteiendommer kjøpes opp, forvitres gjerne hele boligmiljø, og dominoeffekten er i gang.

Det har vært lite forskning om den kompakte byen og sosial bærekraft. Selv om masseutbygging kan ha negative konsekvenser for folkehelse og nærmiljø, er det sjelden slike konsekvenser utredes. For høy utnyttelse kan eksempelvis føre til: Uakseptable dagslys- og solforhold, manglende kontakt med grøntområder, få felles uterom, ødeleggelse av etablerte nærmiljø og sosiale nettverk og sanering av verneverdige bygningsmiljø. Videre bygges det enten for små boliger med fare for stort gjennomtrekk eller for mange store og dyre boliger, som ekskluderer store kjøpegrupper. Barnefamilier har allerede blitt en salderingspost i dette regnskapet.

I planbestemmelser for Kronstadparken heter det eksempevis at planen skal «sikre kvalitesmessig gode offentlige areal», og at «arealene skal tilrettelegges for rekreasjon og lek». Kronstadparken er dessverre et av de etter hvert mange eksempler på at lovnader om å gi området et kvalitetsløft og ferdig opparbeidede uterom ikke samsvarer med intensjonene i detaljreguleringsplanen. Selv om intensjonene om transformasjon av et tidligere industriområde er de beste.

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Bergen trenger derfor en overordnet bylandskapsanalyse som viser hvor og hvordan fortetting kan skje på en bærekraftig måte (hvorfor har vi allerede fått svar på).

Sør for Danmarksplass savnes fortsatt de gode eksemplene som konkretiserer kommunens høye ambisjoner om kvalitet og stedstilpasning. Dessuten bør verneverdige områder langs bybanetraseen, i likhet med trehusbebyggelsen i Sandviken og den verneverdige sentrumskjernen, leveres videre til kommende generasjoner. Spørsmålet er om den høye arealutnyttelsen i enkeltprosjekter er forenlig med gode bomiljø og en sosialt bærekraftig byutvikling. Bylandskapet er en ikke-fornybar ressurs så må brukes, ikke forbrukes!