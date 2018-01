Alt for få bruker stemmeretten sin. Demokratiet trenger flere aktive borgere.

I ukene som ledet opp til stortingsvalget i fjor sto samtlige politiske partier nede på Torgallmenningen for å spre sitt politiske budskap. Den tolvte september var torget tomt. Med mindre man sitter i bystyret, eller på annen måte er aktiv i politikken, vil man se lite til politikerne, inntil jakten på stemmer starter igjen.

Kritikk av det demokratiske status quo blir gjerne forkastet med henvisning til Norges høye valgdeltakelse.

Selv om valgdeltakelsen er på respektable 77,6 prosent, er det fremdeles mange som ikke stemmer. Det er ingen unnskyldning at Norge er i verdenstoppen på valgdeltakelse, når nesten hver fjerde stemmeberettigede ikke bruker rettigheten ved stortingsvalgene.

Enda viktigere er spørsmålet om i hvilken grad det å stemme er å betrakte som faktisk demokratisk deltakelse. Er det å avgi stemme i nasjonale valg hvert fjerde år nok til at man kan si at man deltar i demokratiet?

Mange jeg er i kontakt med, spesielt unge, føler ikke noe særlig eierskap til de politiske institusjoner som er ment til å representere dem. Det er et skille mellom representant og representert. For å motvirke dette må det politiske systemet gjøre mer for å tilrettelegge for deltakelse fremfor delegasjon.

At den tradisjonelle politikken ikke holder mål, kommer delvis til uttrykk ved at medlemstallene i politiske partier har sunket. Den tradisjonelle partipolitikken inkluderer dermed en mye mindre del av befolkningen enn den har gjort tidligere.

Den økende populistiske trenden i blant annet Frankrike, England, Nederland og USA, kan forklares med at det eksisterer et manglende bindeledd mellom folk og folkevalgte.

Dette problemet blir ikke løst ved at populister blir valgt. Populistenes politikk bærer preg av å være en type reflekspolitikk, som i liten grad har grunnlag i pragmatiske løsningsforslag.

Når de kommer til makten, og ikke kan innfri de forventningene de har skapt, blir flere desillusjonerte. Populismen og misnøyen reproduserer seg selv kontinuerlig.

Løsningen er å involvere flere i den demokratiske prosessen ved å gjøre denne mer deliberativ. Bystyret i Bergen skal i løpet av 2018 ta stilling til hvordan de vil inkludere flere gjennom den såkalte lokaldemokratireformen. Denne har, ifølge kommunens egen nettside, til hensikt å «gi innbyggerne større anledning til å påvirke politiske beslutninger i saker som angår deres egen hverdag».

Denne reformen er ikke klar, og det er dermed usikkert i hvilken grad bergenserne skal få mulighet til å «påvirke», men det er et viktig og nødvendig steg i riktig retning.

Bystyret har vist mot ved å ta steg til å reformere lokaldemokratiet, det blir spennende å se hvor langt dette motet strekker seg.