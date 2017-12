La oss gjøre det allment akspetert å gå offline på julaften.

Lørdag på Bybanen mot sentrum: Overalt jeg snudde meg kunne jeg se unge mennesker som satt dørgende stille, oppslukte med nesene sine ned i skjermen. Jeg la særlig merke til en ungdom som virket stresset. Hun snakket i telefonen samtidig som hun fiklet med mobiltelefonen sin. Hun ga i telefonsamtalen høylytt uttrykk for at hun var «sykt superstresset», fordi hun ikke hadde fått svart på mange av snappene hun hadde fått i løpet av natten. I tillegg hadde hun ikke fått sjekket Facebook, kommentert en «sykt bra» bloggside, og hadde ikke fått tid til å kommentere eller sjekke hvilke statuser som hadde kommet inn via sosiale medier. Hun hastet av ved Bystasjonen, og jammen måtte hun stoppe opp ved fortauet for å taste der også.

Det har vært en kraftig økning i bruken av smartelefoner og nettbrett blant barn og unge de siste årene, og det er i dag vanskelig å se for seg at barn og unge kommer til å tilbringe mindre tid på nett fremover. Den globale gjennomsnittspersonen tilbringer nå så mye tid med sosiale medier at det fordelt over hele livet vil bli fem år og fire måneder på Facebook, YouTube, Instagram og Snapchat.

Tall fra Bufdir. fra 2016 viser også at 9-15 åringer bruker i snitt to timer på internett hver dag. Mobilen tar i større og større grad over måten vi mennesker kommuniserer med hverandre på, og det er ikke tvil om at den nye teknologien er spennende og interessant fordi den gjør oss sosiale på nye måter.

På den annen side ser vi at dagens ungdom føler seg utslitt. Jeg hører ungdomsskolelærere fortelle om skoleungdom som er trøtte og slitne fordi de ikke klarer å la telefonen ligge om natten. For mange ungdommer er det viktig å hele tiden være tilgjengelig på telefonen. Kan det tenkes at mange unge blir mer og mer slitne av sin egen mobil- og skjermbruk, uten at de egentlig skjønner dette selv?

Vi trenger oppmerksomme foreldre som tør å fjerne alle digitale enheter fra ungdommenes soverom når de skal sove, og jeg vil lansere et nytt ord som jeg har kalt for «mobilpausen». Mobilpausen vil si å ta pause fra mobilen og andre digitale enheter over et et lengre tidsrom ved å slå dette helt av. Jeg er ikke i tvil om at det å ta pause fra mobilen og sosiale medier vil gjøre oss alle mer avslappet, og kanskje slike mobilpauser er akkurat det ungdommene våre trenger for å kunne slappe virkelig av og være seg selv for det levende mennesket de virkelig er?

Vi må hjelpe barn og unge til å mestre smarttelefonene sine ved å få dem til å forstå når man skal legge bort telefonen eller ikke svare på den siste snapen. For må mestre livene våre i en verden som stadig blir mer digital er jeg sikker på at dette blir viktig, og her må de voksne også være gode rollemodeller. Andre undersøkelser viser at barn og unge synes de voksne i familien bruker for mye tid på mobilbruk. De opplever at de ikke får kontakt med foreldrene, de blir avvist og de må vente.

Kanskje julaften i år kan være starten på Mobilpausen for oss alle, og kanskje mobilpausen er en av flere riktige retninger å gå i for at dagens ungdommer kan bli noe mindre slitne. La oss gjøre det allment akspetert å gå offline på julaften, for å skape det viktige pustrommet som på sikt kan føre til en sunnere og mer bevisst mobil-/internettbruk.