Marthinussen mener Høyesterett godtar statlig forbud mot reservasjonsrett for leger. Han argumenterer på tynt grunnlag.

Den ferske høgsterettsdommen om legen som nekta å setje inn spiral på pasientar i Sauherad, gjev ikkje styresmaktene nokon grunn til å vera særleg trygge på at det noverande regelverket i hovudsak er i samsvar med menneskerettane, slik professor Hans Fredrik Marthinussen synest å hevda i BT den 17. oktober. Marthinussen hevdar at det på bakgrunn av dommen ikkje er «særlig tvil om at staten kan legge ned forbud mot å ansette de som nekter å sette inn spiral som fastleger.» Dette er eg ueinig i.

Marthinussen har rett i at legen fekk medhald i Høgsterett fordi ho hadde inngått ein avtale med kommunen for for fleire år sidan. Slik regelverket no er utforma, er det ikkje lenger adgang til at ein kommune inngår ein slik avtale med ein fastlege. I følgje fastlegeforskrifta gjeld det no eit absolutt forbod mot at legar på samme kontor kan avtala ei arbeidsdeling seg imellom som tek omsyn til den einkilde legens tru og samvit. Ei arbeidsdeling av andre grunnar er imidlertid ikkje forbode.

Det at vi har eit slikt absolutt forbod mot einkvar type reservasjon av samvitsomsyn, reiser vanskelege spørsmål knytta til retten til trus-og samvitsfridom i såvel EMK artikkel 9 som i Grunnlova § 16. Når det gjeld desse spørsmåla, nøyer Høgsterett seg med å seia noko om kva argument som vil vera tungtvegande i eventuelle framtidige saker.

Det er av interesse at Høgsterett understrekar både kor viktig og sentral trus-og samvitsfridommen er i eit moderne og pluarlistisk samfunn, og at forbodet mot einkvar reservasjon fører til inngrep i denne fridommen. Det kan vera at inngrepa er i samsvar med EMK artikkel 9, men det vil, i følgje Høgsterett, «være domstolenes oppgave å ta stilling til den konkrete avveining av de motstående interesser i eventuelle framtidige saker».

Grunnlaget for Marthinussens konklusjon, nemlig at dommen avklarar at det er greit i alle fall med eit statleg forbod mot å tilsetja fastlegar som ein reservasjonsrett kan vera aktuell for, framstår etter dette veldig tynt. Dette seier rett og slett Høgsterett ikkje noko eksplisitt om. Mitt syn er at om Høgsterett i ei framtidig sak gjev medhald til ein lege som har delt arbeidet med ein annan lege på samme kontor og av den grunn har vorte oppsagd, så bør styresmaktene vurdera heile regelverket omkring reservasjon på ny. I ein slik situasjon vil det vera djupt problematisk å halda fram med å operera med eit absolutt reservasjonsforbod, såvel for allereie tilsette fastlegar som for legar som søkjer dette arbeidet.

Det som faktisk kan trekkjast ut av dommen er at om styresmaktene vil vera trygge på at regelverket ikkje strir mot EMK og Grunnlova, og dermed ikkje fører til menneskerettsbrot, ja då bør dei innføra ein avgrensa reservasjonsadgang for fastlegar etter mønster frå fleire andre europeiske land. Vilkåret for reservasjon må sjølvsagt vera at den fastlegen som reserverer seg har ei velfungerande arbeidsdeling med ein annan lege på samme kontor, slik at alle pasientar kan vera trygge på å få den helsehjelp dei etter lova har krav på – også dette kan klart trekkjast ut av dommen.