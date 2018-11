Hvorfor må Festplassen være den kjipeste og daueste plassen i Bergen sentrum?

Festplassen er en av hovedplassene i Bergen. I andre storbyer ville plassen vært en festplass med lekestativer for barn, kafédrift og aktiviteter.

Jeg er en 45 år gammel bergenser, og nærmer meg styggfort kategorien «gammel-sur-mann-som-mener-alt-var-bedre-før». I tillegg havner jeg ofte i kategorien «Det-er-mye-finere-andre-steder». Derfor er jeg alltid litt forsiktig med å kritisere ting man ikke kan gjøre noe med. Festplassen er en slik «ting». Vedtatt og opplest at den skal være en steinlagt ørken som folk bare flakker hvileløst gjennom, som uttørkede nomader til og fra Bergen Storsenter.

Men så er det slik at jeg selv er en av disse nomadene. Og jeg begynner å bli litt lei av å vandre over Festplassen og se at plassen har et potensial til å bli en festplass med daglig liv og røre, men at det ikke er gjort noe de siste årene. Jo da, det ligger en kafé skremt bort i et hjørne. Men det er ikke nok. Den bidrar ikke å skape liv til sentrum. Den trekker ikke folk. Og er ikke det meningen med slike pusterom i bybildet?

Skal en festplass leve opp til navnet sitt, så bør det være året rundt, ikke i forbindelse med et julemarked og 17. mai-arrangementer.

I de fleste storbyer jeg har besøkt, har de prøvd å lage sosiale samlingsplasser. Ikke minst er de lagt til rette for små og store barn. Ofte er plassene oaser av tilbud for liten og stor – men uten å være masete. Det skal være plass til alle. Fra dem som vil nyte byen fra en benk, til dem som vil leke Tarzan i et klatrestativ.

Se bare på toppen av Fløyen hvor mye liv det ble det etter at de fikk på plass en av Bergens fineste offentlige lekeplasser. Slik skal det gjøres. Enkelt og effektivt. Og resultatet: Det myldrer av fornøyde folk og foreldre.

For trives barn – vel, da trives mor og far. Og trives mor og far – vel, da kan det hende at de bruker byen til å shoppe i stedet for å reise til bydelssentrene eller handle på internett.

Det skal egentlig ikke så mye til for å lage Festplassen om til en festplass. Få på plass en skikkelig, rimelig kafé med store glassflater ut, slik at barnevogner kan stå rett utenfor. En kafé som ikke bare serverer fancy kaffe.

I tillegg er det på tide å lage en god lekeplass. Den vil trekke folk. Og er det ikke det som er utfordringen for Bergen sentrum? Trekke folk? Og hva med å sette opp en liten scene, permanent under tak? Er det vanskelig å få til? Gjør det enkelt.

Jeg har selv vært småbarnsfar med barnevogn i Bergen sentrum. Det kan være et sant slit. Bakse seg frem i store folkemengder med barnevogn. Når det er kaldt ute, er det alltid et styr å regulere varmen til ungen i barnevognen når du skal inn og ut av butikker som ligger på gateplan. Da er det lettere å cruise rundt inne i et kjøpesenter.

Hvor mange ganger har jeg ikke tenkt: «Ahh, hvorfor er det ingen som tilbyr barneparkering i sentrum. Hvorfor kunne det ikke være et slikt tilbud på Festplassen?» Her kunne man legge til rette for en skikkelig barneparkering med en liten lekeplass ute og inne. Jeg garanterer at det ville ha gjort det lettere for småbarnsforeldre å komme til byen.

Vi har en gigantisk steinlagt plass midt i sentrum som ikke utnyttes. Jada, den er flott å se på. Men det blir ingen fest av å stå og se på noe. Av alle steder i Bergen, så er Festplassen stedet som slettes ikke lever opp til navnet sitt. Nå er det på tide at vi tenker nytt for å gjøre det bedre for små og store å komme til Bergen sentrum. Både på dagtid og kveldstid.

Først da kan vi få en festplass full av liv, og som kjennetegnes av å være den kuleste og mest brukte samlingsplassen i Bergen sentrum.