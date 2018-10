Aksjonen samler inn penger til krefter som vil fjerne Israel fra kartet.

Operasjon Dagsverks leder Frida Jøraholmen Andresen hevder MIFFs annonse «er preget av falsk informasjon og grove anklager uten rot i virkeligheten». Men hun gir ingen konkrete sitater fra annonsen på hva hun mener er feil. MIFF derimot har publisert flere titall artikler hvor vi påviser konkrete feil i ODs materiell og den farlige agendaen til samarbeidspartnerne.

Janna Jihad er en av de palestinske jentene som OD bruker mest i filmmaterialet til årets aksjon. Hun sier «okkupasjonen av Palestina» har vart i «70 år».

Vi skulle så gjerne ønske at OD sa det var en forsnakkelse, at de kunne vise til andre klipp hvor Janna Jihad sier at okkupasjonen har vart i 50 år.

Janna Jihads sørafrikanske samarbeidspartnere publiserer et bilde av et kart hvor Israel er utslettet og erstattet med fargene i det palestinske flagget. Vi skulle så gjerne ønske at OD tok avstand fra en slik forferdelig og frastøtende politisk markering.

Janna Jihad leder en antiisraelsk folkemengde i ropet «Fra elven til havet vil Palestina bli fri!». Vi skulle så gjerne ønske at OD tok avstand fra slik oppvigleri til kamp mot Israel.

Operasjon Dagsverk fremstiller også Ahed Tamimi som en fredsaktivist. Senest denne måneden gjentok hun at hun vil fjerne hele Israel. Hvorfor er det så vanskelig for OD å beklage og ta avstand fra dette?

Det er selvsagt ikke ekskluderende og udemokratisk at en frivillig organisasjon bruker innsamlede smågaver fra støttespillere landet rundt til å kritisere organisasjoner som mottar hundretusenvis (OD) og millioner (KFUK-KFUM Global) fra statskassen.

Det er ekskluderende og farlig når de palestinske gruppene som mottar årets OD-penger vil boikotte Israel helt til de får tvunget gjennom at minst 7 millioner palestinere får flytte inn i Israel. Det hjelper lite å hevde at man «anerkjenner Israel som en legitim stat», når man gir over 20 millioner kroner fra norske skoleelever til grupper som vil erstatte verdens eneste jødiske stat med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58.