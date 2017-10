Den norske pelsdyrnæringen har fått holde produksjonen gående altfor lenge.

I hele Norge bøyde mennesker opptatt av dyrevelferd hodet i kollektiv skuffelse i januar i år. Stortingsflertallet vedtok nemlig da å fortsette pelsdyrnæringen i Norge. Det var tårer, sorg og skuffelse blant både dedikerte aktivister for dyrevelferd og vanlige folk som er glad i dyr. Derfor går et tog av glødende fakler nok en gang gjennom Bergens gater på lørdag. For fjortende gang arrangerer NOAH – for dyrs rettigheter fakkeltog mot pels, fordi politikerne, de lytter fortsatt ikke.

Våre folkevalgte representerer rett og slett ikke folkets mening når det kommer til pelsdyrnæringen. Et flertall av befolkningen vil forby oppdrett av dyr til pelsproduksjon, og særlig blant unge mennesker er motstanden i vekst.

Lenge har pelsdebatten vært preget av krav om bedre dyrevelferd fra politikerne og en pelsdyrnæring som gang på gang har lovet å skjerpe seg. Lite tyder på at dette har skjedd. Det avdekkes stadig lovbrudd hos pelsdyroppdretterne. Strømmen av bilder som viser mink med avbitte ører og andre store og alvorlige kjøttsår vil ingen ende ta. Når både Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk sier dagens drift umulig kan sikre god dyreetikk, er det rart at næringen for lov å fortsette.

Det er på tide vi slutter å vente på at pelsdyrnæringen skal forbedre dyrevelferden og begynner å innrømme at ville dyr i små nettingbur og god dyrevelferd aldri vil kunne forenes. Ofrene for pelsdyrnæringen – rev og mink – er rovdyr med behov for stor bevegelsesfrihet. De trives dårlig når de må leve tett på mange andre individer. Dermed er det åpenbart at dyrevelferden for pelsdyr aldri vil bli god nok.

Dyrevelferdsloven § 3 sier at dyr har egenverdi og skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Hvordan en vill fjellrev innelåst i et trangt, lite bur skal harmonere med denne loven er fortsatt et stort mysterium.

Det er på tide å innrømme at å drive pelsdyroppdrett er moralsk galt. Særlig når årsaken til dette er at en liten næring skal tjene penger på å selge luksusprodukter. Det er en skam at flertallet på Stortinget ikke har ryggrad til å prioritere dyrs velferd foran pelsdyrnæringens profitt.

Venstre har alltid satt dyrs rettigheter først. Vi ser en pelsdyrnæring i dag som stadig mister støtte i befolkningen, og som boikottes av flere og flere butikker. Vi kommer til å kjempe for avvikling av pelsdyrnæringen helt til vi slår siste spiker i kisten for denne umoralske næringen.