Byrådet gjentar fjorårets fiasko

En skammelig bruk av skattebetalernes penger.

«Dessverre for folk og næringsdrivende i byen vår blir nok eksperimentet med stengte veier over Torget og Bryggen gjentatt også i år», skriver Martine Jordana Baarholm. Foto: Privat

Martine Jordana Baarholm Fylkesformann Vestland FpU

Onsdag 24. mars skal bystyret avgjøre om fjorårets stenging av Bryggen skal gjentas eller ikke. Sommerstengingen i 2020 hadde en kostnad på seks millioner skattekroner.

Til en slik kostnad skulle man trodd at byens øverste folkevalgte var mer opptatt av å se resultater av stengingen enn det de er. For hva oppnådde egentlig byrådet ved å sommerstenge Bryggen? For å vurdere det må vi se på hva hensikten var.

Ifølge byrådet var det å gjøre Torget og Bryggen mer fredelig for myke trafikanter, men som vil alle vet, ble resultatet noe helt annet. Etter min mening førte stengingen til mer kaos, eksos og rot i byen vår.

For hva oppnår man egentlig med å sende byens innbyggere og besøkende på en unødvendig rundtur? For ikke å snakke om de mange oppslagene om trafikkproblemer i Fjellsiden og Sandviken. Bilistene visste rett og slett ikke hvor de skulle kjøre når Bryggen ble stengt.

Jeg rådet i fjor byutviklingsbyråden til at han burde ha gått i dialog med næringslivet og de 15.000 berørte beboerne i god tid før stengingen trådte i kraft for å finne en god felles løsning. Dette spesielt siden ni av ti sentrumsvirksomheter ikke var enig i stengingen.

Mange bilister prøvde å kjøre gjennom Lille Øvregate for å komme seg frem da Bryggen var stengt i fjor sommer. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Med så dårlige tilbakemeldinger fra de næringsdrivende i byen vår, skulle man trodd at byråden var villig til å lytte til deres innspill i forbindelse med årets stenging. De har tross alt vært igjennom et svært krevende år grunnet koronakrisen, og det minste de kunne forvente, var et byråd som gjorde alt de kunne for å styrke sentrumshandelen.

Dessverre for folk og næringsdrivende i byen vår blir nok eksperimentet til MDG og resten av byrådet gjentatt også i år.

Beboerne i Fjellsiden og Sandviken vil da igjen bli sendt på rundtur. De må kjøre til Nordnes, forbi Bygarasjen, rundt hele sentrum og gjennom Fløyfjellstunnelen. Selv om en slik rundtur i byen vår på mange måter kan være fin, unner jeg ingen en ufrivillig rundtur når det de egentlig vil, er å komme seg raskt til og fra eget hjem.

Jeg krysser fingrene for at bystyret tar til fornuft, og håper byens næringsdrivende får en god sommer med mange besøkende. Frp skal iallfall gjøre sitt for å sikre at besøkende og beboere i Bergen enkelt skal komme seg rundt.

