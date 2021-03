Ikke reverser likestillingen av menn som foreldre

Ved å redusere eller fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen, vil fedre flest ta ut mindre eller ingen permisjon. Det tjener ingen på.

Når vi bruker 22 milliarder årlig, må vi sørge for at de støtter opp om viktige verdier som likestilling – og i hvert fall ikke det motsatte, skriver Venstre-leder Guri Melby. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Guri Melby Venstre-leder

Å fjerne fedrekvoten gir ikke mer frihet for menn med ønske om å være nærværende og likestilte foreldre. Det fratar barna muligheten til å knytte seg like tett til begge foreldre. Og det er et tilbakeslag for likestillingen.

Da Venstre fikk gjennomslag for å tredele foreldrepermisjonen i 2018, fulgte det med en rekordhøy fedrekvote. Nå skulle både mor og far sikres en tredel av permisjonstiden, samtidig som familienes valgfrihet og fleksibilitet ble ivaretatt med en tredel til fri fordeling.

KrF ønsker å reversere dagens tredeling og mener familiene bør få mer frihet til å bestemme selv.

Tredelingsordningen er kunnskapsbasert, fordi all statistikk og forskning – både fra Norge og naboland – viser at fedre ikke tar ut mer permisjon enn det som er øremerket dem. Resten tar mor. Altså betyr vanligvis en stor felleskvote til fri fordeling en stor ekstrakvote til mor.

Det er viktig for barn, mor, far og samfunn at foreldreansvaret og omsorgsbyrden blir mer likestilt tidligere. Familier er forskjellige, og kan selv velge hvem som skal være hjemme med barna og hvor lenge. Men den lønnede foreldrepermisjonen er et offentlig anliggende, fordi vi bruker nesten 22 milliarder kroner av skattebetalernes penger på den.

Når vi investerer slike summer i familiene våre, må vi også sørge for at de støtter opp om viktige verdier som likestilling – og i hvert fall ikke det motsatte.

Barnet skal få bruke det første leveåret til å bli kjent med og knytte bånd til begge foreldrene sine, skriver Guri Melby. Foto: Frank May / NTB / Picture Alliance

For Venstre er en forelder en forelder. Uavhengig av kjønn. Den moderne familien kommer i mange former. Det er åpenbare biologiske og medisinske grunner til at mor trenger permisjon, både før og etter fødsel. Hun skal hvile, restitueres og gjerne amme. Dagens foreldrepermisjon ivaretar disse behovene.

Mor kan være hjemme med full lønn i syv måneder hvis hun tar ut egen kvote og fellesperioden. Med 80 prosent lønn kan hun være hjemme åtte og en halv måned. Alt dette er unntatt ferie, som de fleste legger på toppen. I tillegg har man rett til opptil 12 måneder ulønnet permisjon, og permisjonen kan tas ut gradert om man ønsker det. Tilbake i jobb har hun rett på betalt ammefri til barnet er ett år.

Dersom mor har helseproblemer som gjør at hun ikke har mulighet til å jobbe etter permisjonen, har hun selvsagt rett til sykepenger, og far eller medmor kan være hjemme med hovedansvar for barnet. Det gjelder også om mor blir syk i løpet av permisjonen.

Vi skal ta hensyn til mors helse og symbiose med barnet den første tida. Men permisjonen er lang – og til for at barnet skal få bruke det første leveåret til å bli kjent med og knytte bånd til begge foreldrene sine. Det gir et best mulig utgangspunkt i livet, og bør veie tyngst.

Det er ikke slik at fars nære tilstedeværelse, helt fra starten, er et annenrangs alternativ til mor. Far eller medmor er viktig i seg selv. Psykologforeningen støtter tredelingen og karakteriserte den i sin høringsuttalelse som et «universelt forebyggende tiltak som kan bidra til å fremme barn og unges psykiske helse.

Forskningslitteraturen indikerer sterkt at begge foreldrenes deltakelse i første leveår har vesentlig betydning for at barnet skal utvikle seg best mulig».

Et system som legger opp til at mor passer barn og far er i jobb, er femtitallets logikk, mener Venstre-lederen. Foto: Jan Haas / Picture Alliance

Fortsatt tjener kvinner mindre enn menn. Det er flere grunner til det, men mye tid ute av arbeidslivet i forbindelse med barnefødsel og mer deltidsjobbing er noen av dem.

Det er ikke slik at kvinner skal slutte å være hjemme med barn, men far må også ta en større del av omsorgsansvaret. Det betyr at barna får bedre tilknytning til begge foreldre, at far tar mer av ansvaret hjemme – også for «det tredje skiftet», den mentale administrative byrden knyttet til driften av hus og familie, som ofte tilfaller kvinner – og at lønns- og karrieregapet mellom kjønnene tettes.

Det er viktig at permisjonsordningen bidrar til å endre holdninger og bekjempe samfunnsstrukturer som holder oss fanget i kjønnsroller. Et system som legger opp til at mor passer barn og far er i jobb, er femtitallets logikk.

Et felles barn er begges ansvar og glede. Det bør også medføre like rettigheter som foreldre. Altså må vi ha et regelverk med sterk fedrekvote.

Likestilling starter hjemme, og handler om rollemodeller. Dagens småjenter må få se at mamma også kan være i full jobb. Dagens smågutter må få se at pappa også kan prioritere å være hjemme med babyen. Slik får barna våre mer frihet og flere valgmuligheter i livet.