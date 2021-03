Katter bør ikke få gå fritt rundt om våren

Du har som katteeier et stort ansvar i hekketiden!

Heidi Ellingsen Bergen

Om kort tid er det hekkesesong for mange fuglearter. I denne tiden er fuglene svært sårbare og trenger at mennesker viser hensyn. Er det noe de absolutt ikke trenger, så er det at menneskeeide katter gjør livet ekstra vanskelig for dem.

Noen fuglearter har ungene på bakken den første tiden før de lærer å fly. Disse fuglene er ekstra sårbare for rovdyr, både på bakkenivå og i luften. For et raskt rovdyr, som en katt, er det ingen sak å sette klørne i en liten fugleunge. De er trege i bevegelsene og klarer ikke å fly i sikkerhet.

Det er naturlig med noe frafall i et kull med fugleunger, men eide katter i Norge dreper syv millioner fugler hvert år, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

Jeg hører ofte at mange mener at dette «er helt naturlig», siden katten er et rovdyr. Men det er ikke helt naturlig.

I naturen jakter dyrene nedover i næringskjeden fordi de er helt avhengig av det for å overleve. Katten, derimot, dreper som en del av lek, og den spiser sjelden opp byttet. Det er helt unødvendig for en katt som får mat hjemme å drepe ville dyr.

Jeg har også hørt det påstått at katter hjelper fuglelivet, fremfor å ødelegge det, fordi de kun dreper svake individer; fugler som allerede er døende eller syke. Jeg synes det er en merkelig påstand, siden slikt aldri blir sagt om andre eide, løse dyr. Man hører ikke den samme rettferdiggjøringen når løse jakthunder dreper ville dyr.

Å bli drept av en katt er ikke en rask død. Mange fugler får flerrer i huden og lemmer revet av. Det er ikke engang sikkert at de er døde før katten er ferdig med dem. Jeg har selv funnet fugler som er revet i stykker, men lever. At dette er en forferdelig måte å dø på, tror jeg de fleste mennesker skjønner.

Dør ikke fuglen direkte av skadene katten gjør, dør den gjerne av blodforgiftning etter noen timer eller dager på grunn av bakteriene på kattens tenner.

Mange katteeiere som har «reddet» fugler fra katten sin, vet ikke at fugler må ha antibiotika om de er bitt av katt, og slipper fuglen løs. Fuglen flyr videre, men dør kort tid etter. Det er uforståelig at katteeiere ikke har mer sympati for fuglene når lidelsen er så enorm.

Noen katteeiere synes det er fælt at katten daglig kommer hjem med maltrakterte dyr. Andre bryr seg lite. Fellesnevneren for disse to type katteeiere er at det ofte er lite endring i hvordan de fortsetter sitt kattehold.

Jeg er selv svært aktiv i fugleorganisasjonen Fugleadvokatene. Om sommeren får vi daglig inn meldinger fra katteeiere som har fått halvdøde fugler og fugleunger inn i huset sitt. Vi får så mange meldinger at vi ikke kan svare på alle. Det er frustrerende og fortvilende.

Jeg skulle ønske man kunne diskutere dette, uten at katteeiere går i forsvar. De fleste diskusjoner på sosiale medier om temaet ender i usakligheter og latterliggjøring. Dette er et viktig tema som det er gode løsninger på. Løsninger verken katt eller fugl må lide under. Men det krever mer av katteeier, og jeg tror det er der det skorter. Dessverre.

For å få en bedring for fugler og fugleunger i hekketiden er vi avhengig av at norske katteeiere innser at de har et stort ansvar:

Ideelt sett bør ingen katter slippes løs i hekketiden.

Alle katter kan vennes til å luftes i en luftegård.

Lufting i sele er en fin måte å lufte pus på. Et godt alternativ for trygge katter.

Gjør hjemmet ditt spennende for katten(e) din(e) ved å bygge hyller på veggene, kattestativer og vær en aktiv katteeier ved å aktivisere din katt med lek.

Vi har båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august, dette er for å beskytte fugler og annet vilt. De fleste godtar dette og forstår de gode grunnene som ligger bak. Er det ikke på tide at katteeiere ansvarliggjøres, de òg?