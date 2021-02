Hvor god er legen din til å kommunisere?

Når pasienten opplever at legen forstår alvoret, blir det lettere å akseptere anbefalingene.

Det er vanlig å tro at bare fordi pasienten er fornøyd, gjør legen en god jobb. Men det er ofte feil, skriver innsenderne. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Trond A. Mjaaland, psykolog; Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer

Tenk deg et besøk hos legen der alt går perfekt. En konsultasjon der legen lytter, undersøker, viser medfølelse og gir god behandling. Det kjennes godt.

Utfordringen er at det er få slike idealkonsultasjoner. Det er her forskning om lege-pasient kommunikasjon kommer inn. Den viser et gap mellom hva som er bra og hva som er vanlig.

Forklaringen ligger i myter.

Bård Fossli Jensen (til v.) og Trond A. Mjaaland presenterer fem myter om lege-pasient-forholdet. Foto: Ingar Næss

Myte 1: «Målet er fornøyde pasienter».

Det er vanlig å tro at legen gjør en god jobb bare pasienten er fornøyd. Det er ofte feil. Målet på en god jobb er om pasienten får bedre helse eller mindre lidelse.

Som pasienter er vi lette å gjøre til lags. Vi blir fornøyde når legen er enig med oss og gir oss noe vi ønsker. Ber vi om antibiotika, selv om det sannsynligvis er virus, og legen skriver resept, ja, da blir vi fornøyd.

En god lege kan si seg uenig og la være å gi det vi pasienter ber om, og likevel gjøre oss tilfreds. For eksempel kan vi ønske oss CT dersom vi tror vi har brukket nesen. Men om nesen står rett, er CT unødvendig.

Da er det vanlig at legen prøver seg med «jeg tror ikke vi trenger noen CT her». Det går sjelden bra. Leger som er uenige før de har hørt ut hva pasienten tenker, oppnår bare at pasienten slutter å lytte, og heller skjerper egne motargumenter: «Jammen, det er noe er feil opp-i-der».

Straks sitter vi med tilløp til sinna-stemning. Da er det fristende for legen å gi etter. Eller i alle fall gi noe: «Nei, CT er ikke nødvendig. Men vi kan ta et røntgenbilde». Røntgen er like unødvendig som CT.

En lege som kan medisinsk kommunikasjon vil utforske hva pasienten tenker rundt det å få utført CT. Samtidig som hun viser medfølelse. Når pasienter først blir lyttet til, klarer vi lettere å ta inn over oss at CT kun tilfører stråling. Da øker sjansen for at vi blir vel så fornøyd uten.

Myte 2: «Legen kommuniserer godt når hun ikke får klager».

Det er et allmennmenneskelig fenomen å tenke at så lenge en ikke støter på ubehag så er en sikkert flink. Det gjelder leger også. Problemet er at når pasienter er misfornøyd skal det skal mye til for at vi sier ifra. Det vanlige er at vi sparer historiene til partnere, venner og omgangskrets.

I stedet for en væremåte som tilfeldigvis gir fravær av klager, gjør den gode legen slik forskningen anbefaler.

Myte 3: «God kommunikasjon tar lang tid».

Leger som kommuniserer godt har lettere for å holde tiden. Det som tar tid er snarveier. For eksempel har leger som ikke legger en plan sammen med pasienten, lettere for å bli forsinket.

Det blir enklere å holde tiden når legen og pasienten enes om en plan for konsultasjonen. Enda lettere når legen også er interessert i hva vi som pasienter tenker og føler. Da kan hun vise medfølelse, for eksempel «klart du er redd for at nesen ikke gror rett».

Når vi merker at hun har skjønt alvoret, vil vi stole mer på anbefalingene hun kommer med.

Myte 4: «En god lege styrer samtalen».

I medisinen er det forskjell på kontroll og styring. Vi ønsker at legen styrer minst mulig og samtidig har mest mulig kontroll. En lege som styrer vil liste opp spørsmål om jobb, medisinbruk og tidligere sykdommer før han kommer til hva som er viktig for oss som pasient.

En lege som har kontroll vil lede – uten å styre. For eksempel ønsker vi leger som har kontroll på at mest mulig av antibiotikumet ender der den skal – i magen.

Styring tar legen om han forteller oss hvor mange tabletter og hvor ofte vi skal ta de. Kontroll har han når han gir oss reelle valg: «Foretrekker du tabletter eller mikstur?» Når vi mennesker får velge noe selv, gjør vi en ekstra innsats for at valget skal vise seg å være godt.

Myte 5: «Enten kan du kommunisere, eller så kan du det ikke».

Det er feil. Alt som står her kan læres. Men rett skal være rett. Ingen lærer god kommunikasjon gjennom bare å lese om det. Læring krever øving og trening. Sånn sett kan vi ikke forvente at noen blir bedre av å lese denne kronikken heller.

Å få bedre kommunikasjon på legekontoret er nemlig også et valg. Det valget ligger hos legene.

