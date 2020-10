Ulikheten i Norge har gått ned

David C. Vogt etterlyser en forskningsbasert debatt om formuesskatten. Da er det synd at han velger misvisende fakta.

Publisert Publisert Nå nettopp

Tom-Christer Nilsen (H) reagerer på David C. Vogts svar på hans eget innlegg om formuesskatt. Foto: Vegar Valde

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant, Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statistisk sentralbyrå-rapporten Vogt bruker for å argumentere (BT 15. okt.), er spesiell. Den sammenlikner inntekt før skatt hos næringsdrivende med inntekt etter skatt for lønnsmottakere. Da blir resultatet skjevt.

Den forutsetter at næringsdrivende og aksjeeiere kan bryte både skatteloven og straffeloven og få tak i penger som ikke er deres.

Selvsagt ser forskjellene større ut om en sammenlikner inntekt før skatt med inntekt etter, og gir noen en inntekt de ikke har hatt.

Les også David C. Vogt: Høyre må erkjenne at de skaper mer ulikhet

Vogts data på formuesforskjell viser problemet. Vogt velger data som viser et høyere ulikhetstall enn de mest brukte. Sverige, Danmark og Tyskland har høyere ulikhet enn Norge i de siste, mest brukte oversiktene.

Sammenlikning av formuestall mellom land er notorisk vanskelig, på grunn av forskjellige måter å sette verdier på. At noen av de likeste landene i verden, Norge, Sverige og Danmark skal ha større formuesulikhet enn Thailand og Kina er bare ikke et riktig bilde.

Vogts overskrift er at vi må akseptere at politikken vår fører til større ulikheter. Det er ikke riktig. Det er først fra 2015 og årene etter at Høyres politikk i regjering har hatt virkning på dette.

Fra 2015 til siste dataår, har ulikheten gått ned. To av tre av SSBs kriterier viser dette, det siste er uendret. Det er fakta.