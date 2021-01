Min båt er so liten

Eit problem og ei slags løysing.

Denne fabelen finn stad på eit tenkt hurtigruteskip i Vestfjorden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix (arkiv)

Øyvind Ugulen Nesbyen

Eg sat og duppa på dekk på Hurtigruteskipet «Soria», som duva i bølgjene på veg over Vestfjorden. Chablisen frå lunsj skvalpa faretruande i magen, som dropen i eit ustabilt vater.

Eg såg utover den ruskete heilnorske sjøen, og rett mot oss kom ein balje av ein båt, full av folk – tynnkledde, mørkhåra og livredde.

Ein talsmann ropte opp til meg på eit framandt språk. «Konne vi væra så snille å sitja om bord på dykk og ikkje drokna i våte broki alle saman i denna hålken?»

Dei velfødde, stort sett trygdefinansierte passasjerane, måtte ta vindtett jakke utanpå fleecen og sukkande møte på dekk for rådslåing med kaptein og mannskap. Dette kom tydeleg nokså uhøveleg slik rett før kvelds, og fleire skotta klandrande på meg som var bodbringar.

Det var utanfor sesong og ledig plass. «Men det vil likevel bli folksamt», sa stuerten etter å ha kasta eit blikk ned i båten. «Det vil bli lang kø på buffeen», kom det frå ein bekymra spanjol som kunne sjå ut som han ofte hadde stått først i køen.

Kapteinen hadde betre argument. «Det vil ikkje vere livbåtar til alle, og det er imot forskriftene. Eg må vareta eigne passasjerar».

«Men desse er jo allereie i havsnaud, i ein båt som er mindre enn livbåtane våre», innvende ei ung dame frå Sverige som nett hadde fått jobb om bord. Kapteinen svara ikkje slike forståsegpåarar – spesielt ikkje unge, – og helst ikkje kvinnelege – og i alle fall ikkje svenske.

«Rett mot oss kom ein balje av ein båt, full av folk – tynnkledde, mørkhåra og livredde». Dette biletet er tatt frå det norske skipet Siem Pilot i Middelhavet. Foto: Stig B. Hansen / Aftenposten (arkiv)

«Herr kaptein, om eg får lov.» Ein sindig tyskar, som kunne vore kriminalsjefsinspektør Stephan Derrick, tek ordet. «Vi må tenkje oss godt om.» Han utstrålar autoritet til trass for den knallgule sydvesten kjøpt i suvenirbutikken. «Kanskje dei har smitte med seg?» Den gamle Derrick er framleis flink til å sjå detaljar andre går glipp av.

«Vi har jo truleg både korona- og norovirus om bord allereie», seier den same unge svenske og føler ho bidreg konstruktivt. Kapteinen smiler fårete og orsakande til Derrick før han vender seg til jenta.

«Det er fint med engasjement unge dame, men no får du late oss vaksne som har ansvaret få lov til å diskutere i fred og ta avgjerslene her.»

Derrick gir seg ikkje. «Det kan vere kriminelle blant dei. Det er statistisk sett sannsynleg.» Han har slik tyngde i stemme og blikk, at ei dame frå Danmark med blåleg hår og matchande sjal, får vatn både i munnen og på mølla. «Dei er garantert lykkejegerar som kjem hit berre for å skape seg eit betre liv. Dei vil ta dei beste plassane i panoramasalongen og uroa med høglydt uforståeleg prat.»

Etter kvart som vinden og opphissinga aukar, pratar ho stadig høgare og fortare på uforståeleg dansk og avsluttar med ein innstendig bøn. «Vi har betalt dyrt for turen, av ein hardt opparbeida sparekonto. Vi kan ikkje øydelegge alt ved å vere så dumsnille og godtruande!» Ho må gripe fatt i det dyre sjalet som held på å blåse på sjøen. Det hadde vore synd.

Øyvind Ugulen har skrive historia om hurtigruteskipet og flyktningebåten. Foto: Privat

Dei fleste står og nikkar forsiktig til det som blir sagt mens dei kikkar rundt seg for å sjå kva dei andre gjer, og ser at dei fleste andre også står og nikkar forsiktig mens dei kikkar rundt seg for å sjå kva dei andre gjer. Nokre kikkar ned til dei i båten som følgjer debatten der oppe mens dei tviheldt i eit hengande snøre.

Ei smilande kvinne med arisk utsjånad og ein kross under haka bryt den pinlege stilla på nynnande sunnmøring. «Dersom vi tek dei om bord, vil rykte spreie seg raskt. Fleire vil bli freista til å hamne i naud, og så kjem det flytande båt på båt med folk som også vil om bord. Vår vesle båt kan jo ikkje ta imot alle?» Ho understrekar det udiskutable spørsmålet med eit bekymra blikk og ved å strekke armane oppgitt ut og vise dei tomme handflatene sine som bevis på at ho ingenting har å tilby. «Det einaste fornuftige er at vi hjelper dei der dei er. Vi kan sleppe ned nokre redningsvestar, ein GPS innstilt på sør og 0,7 % av dagsprovianten vår».

«Vi skal ikkje lenger enn til Stamsund» opplyse svenskedama igjen ganske mildt. Vi kunne vel ta dei med dit?» Nokre byrja å mislike den dama sterkt. Ho var so utruleg naiv og visste så lite om verda, tenkte dei. Mange byrja likevel føle at det burde gjerast noko, spesielt dei som hadde sett mest ned i båten, for der var det stussleg. Dei måtte vel kunne ta med nokon?

Kapteinen kjente på presset. Han var sjef, men ville ikkje bli upopulær. Han får ein idé! «Vi kan ta om bord dei som ikkje er kriminelle eller lykkejegerar», seier han optimistisk og ropar så til folka i båten. «Rekk opp ei hand dei som ikkje er kriminelle eller lykkejegerar!»

Alle rekker opp handa. «Pokker og», seier han mismodig.

«Det er alltid nokon som øydelegg for alle», seier folk og ristar betenkte på hovudet. Situasjonen er svært kinkig.

«Eg har eit forslag eller kanskje to», kjem det ut av tåka frå ein lett sjøsjuk hallingdøl. Han følte på ansvaret sidan han hadde oppdaga flyktningbåten og sett i gang dette styret.

«Vi set opp sperring på tvers, og flyktningfamiliane får dei innvendige lugarane bak grensa, mens einslege menn kan sitje på dekk. Alle vi som har betalt og høyrer til her, samlar oss framom grensa. Vi som må flytte, får oppgradert lugar og ein gratis drink i baren som plaster på såret.»

«Viss nokon viser seg å vere kriminelle, så er det berre i sitt eige område, og der går ikkje vi ut. Vi tek med deira båt på slep og om nokon går over grensa til oss og lagar kødd eller svenske tilstandar, set vi dei, og familien deira, tilbake i båten dei kom frå. Om fire timar er vi ved kai. Dei som har lært seg norsk og vortne medynksame kristne som oss, kan kome i land og byrja å kutte torsketunger eller få ein lågt betalt jobb i Hurtigruta. Dei andre kan ta båten sin heim att, når stormen har letta og faren er over.»

«Det er eit godt forslag!» Mange av passasjerane kikkar letta og blide rundt seg og nikkar oppmuntrande til kvarandre. Stemninga stig. «Då er vi godhjarta, men ikkje godtruande, og kan med godt samvit kose oss på resten av turen».

«Ok, bra! Kva er ditt andre forslag?» spør kapteinen.

«Det er at vi alle saman let att augo til problemet forsvinn».

«Vi går for det!» fastslår kapteinen, og om litt står alle om bord og knip augo heilhjarta att.

«Was ist los?» høyrde eg frå det fjerne. Eg skvatt til i stolen. «Ich bin nicht Klein», svarte eg i ørska, før eg kom til meg sjølv og såg opp på ein tysk pensjonist som kikka bekymra på meg. Det var ikkje Derrick. Eg tok forsiktig ein titt over ripa, og der var det ingen båt lenger. Det hadde fungert.

«Viss du endeleg er vaken no, må du bli med meg i gåvebutikken», seier kona mi. Eg knip augo hardt att.