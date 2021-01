Det er lov å si nei til folk som nører opp under farlige holdninger

Det er skremmende at NRK inviterer personer som får spre sine konspirasjonsteorier i beste sendetid.

Det var helt feil av NRK og Fredrik Solvang å invitere Resett-redaktør Helge Lurås (til h.) til Debatten, mener innsenderen. Foto: Skjermdump/NRK

Endre Toft Fylkesstyremedlem, AUF i Hordaland

Dagen etter at høyreradikale konspirasjonsfanatikere stormet kongressen i USA, presterte NRK å invitere Helge Lurås, redaktør i det løgnaktige hat-maskineriet Resett, til det populære programmet Debatten i beste sendetid.

Det er skremmende at NRK gang på gang inviterer personer som får spre sine konspirasjonsteorier når man vet at dette bidrar til normalisere de holdningene og ytringene som nettopp førte til det som skjedde i USA.

Resett er en hatblogg som nører opp under livsfarlige ideer og holdninger. Man trenger ikke å se lengre enn til kommentarfeltet til bloggen før man finner store krefter som ønsker å fysisk fjerne medmennesker fra Europa og Norge. Krefter som mener at muslimer eller personer med mørkere hud er mindre verdt og at liberale politikere og pressefolk bør henrettes.

Endre Toft mener Resett nører opp under livsfarlige ideer. Foto: Privat

Flere tror kanskje at dette er holdninger man kan vinne over ved gode poenger og argumenter. Dette stemmer ikke. Det er gjentatte ganger påvist at desto mer plattformer disse kreftene får, desto mer legitimt blir budskapet. Hatytringer og rasisme normaliseres, og terskelen for hva man har «lov» til å si blir stadig strukket. Dette er en livsfarlig vei å gå.

Det å legitimere Resett bidrar til å presse andre aktører og individer ut av det offentlige ordskiftet og har utvilsomt en negativ virkning på livene til mange – spesielt minoritetene som rammes av dette hatet. Av slikt får vi mindre ytringsfrihet – ikke mer.

Snorre Valen satte gode ord på det etter kuppforsøket i USA: «Det er dette som skjer når fascister får muligheten til å behandles som «normale» politikere.» NRK bør ta dette til seg og kjenne sitt ansvar.

For å beskytte demokratiet og seg selv kan ikke pressen fortsette å være et talerør som normaliserer antidemokratiske og fascistiske tankesett. Det Helge Lurås representerer, befinner seg uten tvil i Norges antidemokratiske leir, og bør forbli i skyggenes dal.