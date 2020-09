Song og salme forsvinn

Den tause majoriteten vert stadig større.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sjølv den nye salmeboka frå 2013 har vanskar med å få folket til å syngje, skriv Harald Myklebust. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Harald Myklebust Penssjonert høgskulelektor i musikkpedagogikk

«Vi er i det mest avgjørende tiåret i menneskeheten», sa Christiana Figueres, mor til Parisavtalen.

Dette kan også overførast til den dekadansen vi finn i bruken av song (og salme) så vel i kyrkje og forsamling, heim, skule og samfunn generelt, for ikkje å snakke om i utdanninga av lærarar for våre born og unge. Her er songen heilt utelaten.

Kva slags samfunn er det vi vil ha, der songen ikkje lenger høyrer med? Og det i ei tid der songen og musikken aldri før har hatt ein så dominerande plass i media?

Song- og musikkartistar overgår kvarandre i spektakulære utgåver, og durar inn i øyre og augo, så vi sit meir eller mindre lamslegne i godstolen, bilen eller i kyrkje- og forsamlingsbenkar.

Det er spesialistane (artistar, organistar, lovsongsgrupper, utvalde korsongarar) i alle slags musiske uttrykksformer, og for ein stor del i digitale versjonar, der det autentiske, det ekte, er minimalisert.

Harald Myklebust Foto: Privat

Ja, vi har mange individuelle dugande songarar og musikarar, som gjerne er verd prisar for sine album. Men kvar er det som inspirerer til fellesskap – ikkje berre i lyd- og lyskaskader frå PA-anlegg eller podium, men som med tekstsubstans har noko å gi for sjela, ikkje berre for sansane, om det er aldri så fint?

Song- og salmebøker er i ferd med å bli antikvariske. Og songbøkene i grunnskulen er snart ute. Sjølv den nye salmeboka frå 2013 har vanskar med å få folket til å syngje.

Den tause majoriteten vert stadig større sjølv i markeringar av dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferder: Ein kan ikkje songane/salmane.

Er det eit slikt samfunn vi vil ha, det vere seg i det folkelege livet som i det religiøse?