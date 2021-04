Lovbrytarane i politiet

Nokon må fortelje Vest politidistrikt at dei skal handheve lova, ikkje bryte ho.

«Politiet sitt slappe forhold til lover og reglar viser tydeleg kvifor lova burde fått sanksjonar», skriv leiaren i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag

Dagleg bryt politiet Lov om målbruk i offentleg teneste når dei kommuniserer med publikum på bokmål. Som eit regionalt statsorgan er dei underlagt mållova og skal bruke fleirtalsmålforma i tenestekrinsen, altså nynorsk. Også på Twitter og andre sosiale medium. Det bryr ikkje Vest politidistrikt seg om.

Stortinget har nettopp vedtatt ei ny språklov. Politiet sitt slappe forhold til lover og reglar viser tydeleg kvifor lova burde fått sanksjonar. Det synest umogeleg å forklare dei at noko er ulovleg, men ikkje straffbart. Politidirektoratet sine språklege retningsliner for sosiale medium viser at dei i beste fall slit med å forstå lovverket.

Praksisen viser at dei verken forstår eller bryr seg. Det er alvorleg.

Eg håpar politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt vil setje seg inn i reglane i den nye språklova, og at han tar leiaransvaret sitt og skjerpar praksisen. Kanskje kan han også kome med innspel til oss i mållaget om kva som bør vere straffereaksjonane for regelrette brot på lova. Korleis skal dei klare å rette seg etter lova utan ein trugsel om straffereaksjonar?

Om han ikkje tar grep, må han få vaksenkjeft av sjefen sin, justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Det har eg ein mistanke om at han helst vil unngå. Difor tenkjer eg det best at han unngår å gjere seg og sine tilsette til kjeltringar – og heller fokuserer på å fange dei.

Politiet svarer: Vi har ikkje vore gode nok

Politimeister Kaare Songstad vedgår at Vest politidistrikt har slite med å følgje mållova. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Noregs Mållag treffer eit ømt punkt. Vest politidistrikt er godt kjend med lov om målbruk i offentleg teneste og jobbar med å etterleve denne i våre offisielle kanalar, også på sosiale medium. Men vi har ikkje vore gode nok.

Det er i politidistriktet sin Twitter-kanal vi har synda mest. Den blir oppdatert frå ein av landet sine travlaste operasjonssentralar kor vi kvar dag må prioritere knallhardt for å yte best moglege polititenester til våre innbyggjarar. For nokre år sidan fekk vi hard kritikk frå media for ikkje å komme raskt nok og ofte nok med oppdateringar på Twitter. Når sekundane tel har informasjonsplikta til ålmenta vore prioritert på kostnad av språk og målform.

Sjølv om eg kan forstå kvifor det av og til blir slik, er det er ikkje ei god nok orsaking for vår praksis dei siste åra. Språklova er godt kjend og ståande ordre er at den skal følgjast. Unntaka kan berre forsvarast dersom vi risikerer at språkkrava går på liv og helse laus. Mållaget si kritikk er vel krass, men den er likevel ei viktig påminning som eg vil ta vidare med mine.

Kaare Songstad, politimeister