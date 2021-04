Statkraft snublar i Høyanger-trappene

Skal kilowatt styra kulturminneansvaret?

Høyanger-trappene er kulturminne og turistmål. Denne trappa har 1268 trinn rett opp frå sentrum. Foto: Vegard Aasen / VERI Media

Knut Markhus Direktør Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum

Statkraft ynskjer å riva trappene i det historiske kraftanlegget i Høyanger. Lokalfolk er i harnisk. Slikt har Statkraft vore borte i før.

Statkraft er ei supermakt i dette terrenget. Overskotet bikka 11 milliardar i fjor. NRK spør Inge Hass, kraftverkssjef for Statkraft i Sogn, om ikkje selskapet kunne halde ved like trappene.

«Jo, men det er ikkje det vi skal drive med. Vi skal drive med produksjon av energi», svarar Hass. Så kategorisk tale vert lagt merke til.

«Jo, vedlikehold av kraftsektorens egne kulturminner er noe Statkraft skal drive med», kommenterer fylkeskonservator David Aasen Sandved på Facebook. Striden er både spennande og interessant, sjølv om det er ujamne lag.

Ein kunne tru at kulturminne var i trygge hender med staten som eigar. Då Lov om bygningsfredning kom i 1920, omfatta ikkje denne eigedomar staten eigde. Eigarskapet vart rekna som tilstrekkeleg vern. Seinare viste det seg at dette ikkje heldt.

Kulturminneperspektivet stod ofte svakt. Det var behov for at staten med paragrafar kunne halda sine eigne eigedomsforvaltarar i øyra.

Det er naturleg å tenkja at Statkraft har eit samfunnsansvar utover det å produsera energi skriv Knut Markhus. Foto: Privat

Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer resulterte i statlege landsverneplanar. Statkraft fekk sin eigen, ferdig i 2020. Her vert ti kraftanlegg freda.

Anlegget i Høyanger er ikkje på fredingslista. Men: Har Statkraft vedlikehaldsansvar for anlegg utanom verneplanen? Det er dette fylkeskonservator Sandved hevdar.

For ei tid sidan var det ein liknande situasjon i Hardanger. Statkraft eigde Gamle Bjølvo kraftverk i Ålvik, bygd 1915–18 – om lag samstundes med Høyanger.

Gamle Bjølvo var ikkje lenger i drift. Statkraft ynskte å riva. Men lokalfolk brukte trallebanen for å koma seg til fjells, og mange såg kulturhistoriske verdiar og reiselivspotensial. Kommunen ville at deler av anlegget skulle stå.

Fylkeskommunen la ned midlertidig vern. Statkraft opna for at andre kunne overta røyrgata, men ingen våga å ta den økonomiske risikoen. I 2016–17 vart anlegget jamna med jorda.

Ein kan ikkje ta vare på alt. Men når Statkraft er ein tung aktør i eit lokalsamfunn, må fleire omsyn vegast. Kulturminneomsyn må ha ei vekt. Likeins forventingar lokalsamfunnet kan ha når kraftselskapet tek ut store verdiar. Det er naturleg å tenkja at Statkraft har eit samfunnsansvar utover det å produsera energi.

I Høyanger murrar folket. Pressetalsperson for Statkraft Knut Fjerdingstad seier til NRK: «I dag har ikkje desse trappene nokon funksjon fordi anlegga som dei vart bygd til heller ikkje er i drift.» Men trappene har jo ein verdfull funksjon til tur og trim og glede. Som kulturminne oppfyller dei eit av dei høgste måla: Dei er i bruk.

Statkraft seier at trappene er utrygge, og vil ikkje ha ansvaret. Så kjem dei med same tilbod som i Ålvik: Om nokon ser turismepotensial og vil overta, er selskapet med.

Men at det er livleg bruk av trappene, er ikkje same som at det er business i dei. Må trappene gå i balanse økonomisk? Då vert det kalkulatoren som bestemmer igjen, slik som i Ålvik.

Kva samfunnsansvar vil Statkraft ta? Det vil vera eit heft å halda Høyanger-trappene i stand, men dette er eit heft Statkraft har ressursar til å leva med.