Nei, byrådet i Bergen bør ikke regulere leieprisene

Markedet regulerer seg selv. Som ung boligutleier ville jeg gått akkurat i null, dersom jeg hadde fortsatt å leie ut.

«Det eneste jeg sto igjen med etter ett år som sekundærboligutleier, var verdistigningen på leiligheten. Og den er ikke garantert», skriver Lea Starck. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Lea Starck Bergen sentrum

I et innlegg 26. april skriver Andreas Madsen Berg (SV) at Bergen bør lære av Berlin, og at byrådet bør kunne regulere leieprisene i byen. Min erfaring viser hvorfor dette er en dårlig idé.

La meg forklare. Jeg har bidratt til velferdsstaten siden jeg var 16 år. De første par årene kom jeg så vidt over frikortgrensen, men dog.

Så har jeg fullført en realfagsutdannelse på under normert tid. Samtidig har jeg bodd billig, jeg har spist billig, og jeg har jobbet ved siden av – i tillegg til å ta ekstra fag ved Handelshøyskolen. Det har vært tøft.

Da jeg kjøpte min første bolig i en alder av 23 år, var det fordi jeg hadde jobbet mye, spart studielånet og levd av sidejobbene mens jeg studerte. Så da jeg fikk første lønnsslipp i ny stilling, var jeg i posisjon til å by på en leilighet i sentrum.

Jeg trodde selvsagt ikke jeg skulle få leiligheten, men tenkte det ikke skadet å prøve seg, bare for å teste ut boligmarkedet. Leiligheten ble min, men jeg kunne ikke la kollektivet være i stikken, jeg sto som ansvarlig leietaker, og medbeboerne mine skulle bo ett år til.

Arbeidsmoral må belønnes, ikke straffes, skriver Lea Starck. Foto: Privat

Derfor leide jeg ut leiligheten i ett år. Det er en slitsom prosess å finne leietakere som kommer til å behandle boligen pent. Det koster å være utleier. Vi snakker rentekostnader, kommunale avgifter, eiendomsskatt, felleskostnader og alternativkostnadene ved å leie samtidig som man leier ut. Det må også skattes 22 prosent på overskuddet. Dertil kommer risiko for tap, om det skulle komme en pandemi og leieboerne flytter hjem på landet.

Det eneste jeg sto igjen med etter ett år som sekundærboligutleier, var verdistigningen på leiligheten. Prisstigningen blir heller ikke eventuelt realisert før et fremtidig salg. Jeg har åpenbart gamblet på en boligprisstigning, men den er, som alt annet, heller ikke garantert.

Og vet du, kjære SV-er, den avkastningen er faktisk rimelig. Du er sikkert mest ute etter utlånehaiene, men det er ikke bare haiene du ødelegger for når du vil stramme til. De som merker det først, og mest, er de som jobber hardt, betaler skatt, bidrar til samfunnet og får det til å gå rundt.

Arbeidsmoral må belønnes, ikke straffes.

Selvsagt kunne jeg ønsket meg lavere boligpriser, da ville spranget til neste bolig blitt mindre. Samtidig får jeg meg ikke til å tro at reguleringen av leiepriser fører til en stor nok prisnedgang.

De som tåler lavere marginer, er jo nettopp utlånehaiene, ikke vi som bare prøver å bygge oss et selvstendig og godt liv. Haiene kan gå med overskudd, selv på mindre marginer, og da fortsetter de å eksistere. Det spørs om lavere utleiemarginer kommer til å føre til en høyere utleiestandard.

Dersom man ikke skal skvise ut småsparernes markedsandel, og samtidig sørge for et best mulig liv for flere, så bør kommunen stimulere til arbeidsplasser, ikke kvele markedet.

Klart. Jeg kunne lagt beina på bordet, drukket mer kaffe latte, latt en investor kjøpe leiligheten og satset alt på at staten skal kunne forsørge meg når jeg blir gammel. Men det kan ikke være bærekraftig.