Demokratisk umodenhet av byrådet

De setter sine egne interesser foran folkets.

Byrådet får kritikk for sitt vedtak om at nye gater og plasser skal oppkalles etter kvinner. Fra venstre: Lubna Jaffery (Ap), Erlend Horn (V), Beate Husa (KrF), Roger Valhammer, Katrine Nødtvedt (MDG), Linn Kristin Engø (Ap – ikke lenger byråd) og Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Bård Bøe (arkiv)

Anders P. Petersen Filosof

I arbeidet med større likeverdighet mellom kjønnene i samfunnet, vil byrådet torsdag fatte vedtak om at gatenavn og navn på plasser ikke skal kunne gis som honnør til menn.

En slik demokratisk utøvelse av makt kan bagatelliseres som demokratisk umodenhet og kunnskapsløshet, men får konsekvenser man bør tenke på.

Idiotiske vedtak ødelegger respekten for lovene, institusjonene og for politikerne som stand. Noe av inntrykket reddes av politikere i opposisjon.

Å vise de unge at lover og regler kan dannes etter idealistiske innfall og særinteresser, viser et demokrati for de «rettroende». At mennesker symbolsk kan ekskluderes etter kjønn, viser at mennesker kan ekskluderes også for alt annet enn kjønn.

Å være demokratisk ukyndig og udannet er å sette sine egne interesser foran folkets. En kjønnsdiskriminerende lov er en anakronisme og absurd i vår tid. Når politikere i byrådet foreslår å vedta nye «lover» for byen uavhengig av bystyret, vitner det om en enda større demokratisk ukyndighet.

«Det kalles demokrati fordi politikk ikke bare er for noen få, men for flertallet», sa den valgte lederen Perikles i Aten i år 431 f.Kr. Det er fremdeles et ideal i demokratiet.

I gamle Aten hadde de blitt forvist fra byen.