Liv og lære i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet i Bergen blir forbigått i sak etter sak. Derfor må du stemme på SV, ikke Ap.

Sara Bell (SV) mener landsmøtet i Ap har vist at det er langt mellom hva som sies og hva som gjøres i partiet. Foto: Ørjan Deisz

Sara Bell Andrekandidat for SV i Hordaland

Etter forslag fra blant annet SV vedtok bystyret i Bergen i april 2019 å støtte FNs traktat om atomvåpenforbud og oppfordret regjeringen til å signere og ratifisere traktaten.

Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat i Hordaland, Marte Mjøs Persen, stemte for atomvåpenforbudet. På Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen stemte partiet mot at Norge skal slutte seg til traktaten om forbud mot atomvåpen.

Her i Bergen kjenner vi godt til at et sentrumsstyre betyr en grå og retningsløs politikk. Det ser vi for eksempel i saken om gratis SFO. Etter forslag fra SV våren 2019 vedtok faktisk bystyret i Bergen at en skulle begynne arbeidet med å innføre gratis SFO i Bergen. I første omgang skulle SFO bli gratis for barn på første trinn. Dette var også en av Arbeiderpartiets fremste valgkampsaker, og noe som ordfører Persen snakket varmt om i valgkampen.

Sara Bell tror velgerne kan komme til å straffe Ap om de ikke innfrir valgløftet om gratis SFO for førsteklassinger. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Siden da har Arbeiderpartiet lagt frem to forslag til budsjett for Bergen, uten gratis SFO. Så når Ap nå på landsmøtet har vedtatt at de vil ha gratis SFO for førsteklassinger i alle landets kommuner, husker gjerne velgerne i Bergen godt hvordan det gikk med det forrige valgløftet om gratis SFO som partiets førstekandidat frontet.

Mange venstresidevelgere vil allerede ha fått med seg at Aps landsmøte stemte ned en forskningsbasert og rettferdig ruspolitikk, og heller valgte en løsning som Persen selv, og med rette, har beskrevet som «klassejustis». Det er med andre ord langt mellom den retorikken Vestland Aps kandidater bruker og den faktiske politikken Arbeiderpartiet nå går til valg på.

Det samme ser vi i flyktningpolitikken, hvor Aps femtekandidat i Hordaland og sosialbyråd i Bergen Lubna Jaffrey på forhånd løftet frem et forslag om at Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger i året, før landsmøtet i stillhet forkastet det.

Velgerne i Hordaland står foran et retningsvalg. Den 13. september blir det avgjort om vi får 12 år med Høyre-regjering, en sentrumsregjering med Sp og Ap som vil kunne gi høyresiden makt og innflytelse i mange saker, eller en rødgrønn regjering plassert på venstresiden, hvor SV sikrer en ny politisk kurs.

Toppkandidatene i Vestland Ap har vist at deres engasjement i viktige saker ikke er en garanti for politisk gjennomslag, når partiet går til valg på en helt annen politikk enn den de selv tar til orde for. Derfor er SV det beste valget for dem som faktisk vil at venstresiden skal styre Norge.