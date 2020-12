Gi ungdommen miljøvennlige munnbind

Det som skal få smitten til å gå ned, øker forsøplingen av miljøet. Det kan fylket gjøre noe med.

Fylket må kunne tilby sine unge et miljøvennlig alternativ, mener Jana Midelfart Hoff (H) og Sonja Øvre-Flo (H). Her er begge med miljøvennlige stoffmunnbind. Foto: Privat

Jana Midelfart Hoff og Sonja Øvre-Flo Fylkespolitikere Vestland Høgre

Vi trenger mange verktøy for å begrense koronasmitten. Munnbind når avstanden mellom oss blir for liten, er et av dem. Det er imidlertid et paradoks at det som skal få smitten til å gå ned, samtidig øker forsøplingen av miljøet.

Du ser det på de fleste kollektivknutepunkt, lyseblå munnbind som ligger strødd rundt breddfulle søppelspann eller blafrer rundt i vinden. Det er uheldig for miljøet, og godt smittevern er det heller ikke.

Et munnbind er ikke bare et «munnbind». Folkehelseinstituttet skiller mellom medisinske munnbind og stoffmunnbind. Medisinske munnbind er engangs munnbind og det er krav til ulike egenskaper. Stoffmunnbind er ikke definert som medisinsk utstyr, men også her er det utarbeidet et europeisk standardiserings dokument (SN-CWS 17553: 2020). Her er det krav til filtreringsevne og vask.

Til bruk i helsetjenesten er det engangs munnbind som gjelder, men utenfor helsetjenesten, sidestiller FHI engangs munnbind og stoffmunnbind. I motsetning til engangsmunnbind kan munnbind av stoff gjenbrukes etter vask og tåle vask på minimum 60 grader.

Et stoffmunnbind koster imidlertid ofte over hundre kroner i innkjøp. Der og da en betydelig utgift, selv om det kan brukes igjen og igjen. Det har også vært vanskelig å få tak i enkelte steder.

På ukens fylkestingsmøte i Vestland vil vi i Høyre derfor gripe tak i to ting:

Munnbind som ligger strødd rundt breddfulle søppelspann er uheldig for miljøet og dårlig smittevern, mener innsenderne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

For det første ønsker vi bedre avfallshåndtering på kollektivknutepunktene. Større og flere spann, oftere tilsyn osv.

I tillegg må fylket kunne tilby sine unge et miljøvennlig alternativ. Gjennom sin innkjøpsmakt og mulighet for nært samarbeid med lokalt næringsliv, bør fylket tilby alle elever og lærere på videregående skoler sterkt rabatterte munnbind av stoff, og også vurdere om det burde ha vært gitt ut gratis.

Slik ville Vestland fylke kunne være et grønt foregangsfylke, og kanskje også motivere andre fylker, utdanningsinstitusjoner og store arbeidsplasser til å gjøre likedan?

Koronaviruset vil nok påvirke samfunnet vårt i månedene som kommer også, men det trenger ikke gi oss et svært miljøproblem i tillegg.