Du er en hverdagshelt

Takk til deg som gjør så godt du kan.

Vi måtte venne oss til mye nytt i år for å holde smitten nede, men mange har vært flinke. Det fortjener en hyllest, mener Mette Borgen. Foto: Linda Bestwick / Shutterstock / NTB

Har du tenkt over hvor mange små og store valg du har tatt i 2020 som kan ha bidratt til å hindre smittespredning? Det fortjener både oppmerksomhet og takk. Gjennom dine valg kan du ha hindret et smitteutbrudd. Du er en hverdagshelt.

Så tusen hjertelig takk.

Takk til deg som sa nei til en tur på tettpakket kafé, og holdt barnet ditt hjemme med lett hoste. Takk til deg som rygget ut igjen fra lunsjrommet der kolleger satt for tett, takk til deg som syklet i stedet for å ta bussen. Takk til deg som ringte lederen din for å fortelle at du for tredje gang måtte holde deg hjemme fra jobb med lette symptomer.

Tusen hjertelig takk.

Mette Borgen retter en stor takk til alle dem som holdt ut dette året. Foto: Privat

Takk til deg som ringte en venn og spurte om det egentlig var lurt med en stor 40-årsdag nå. Takk til deg som feiret barnebursdagen ute. Takk til deg som holder avstand, og takk til deg som reduserer sosial kontakt mye mer enn du liker. Takk til deg som utsatte konfirmasjon, bryllup og vennetreff. Takk til deg som stilte spørsmål om det var nødvendig med stort personalmøte.

Tusen hjertelig takk.

Takk til deg som klart ytrer hvor vondt restriksjoner kan gjøre og hvordan privatøkonomien rakner. Takk til deg som deler ut matposer og inviterer til turgåing. Takk til deg som er åpen om at ensomhet er vondt, og deg som ringer en venn du ikke har pratet med på lenge.

Takk til deg som tar en test før jul med bestemor. Takk til deg som har listen over nærkontakter lett tilgjengelig. Takk til deg som holder ut, og takk til deg som gjør så godt du kan. Ingen kan gjøre alt, men alle gjør vi noe.

Du betyr enormt mye.

Takk!