Takk til de sykehjemsansatte som ga mor en verdig død

Jeg har mange ganger tenkt: At de orker!

Anne Samuelsen (til venstre) er full av beundring overfor de ansatte som tok vare på moren hennes, Marit Samuelsen (til høyre). Moren døde 81 år gammel på Midtbygda sykehjem i høst. Foto: Privat

Anne Samuelsen Bergen

Døden er ikke nødvendigvis vakker eller en lettelse, selv når man har fått rikelig med tid til forberedelse både mentalt og åndelig. Døden er et sjokk, selv for den som holder i hånden og vet at den kan komme når som helst. Sorgen er mørk og nådeløs for oss alle.

Jeg mistet min mor til en langsom degenerativ lidelse som tok fra henne all muskelkontroll; til slutt stemmen, samt svelge- og hosterefleks. Men hun fikk bevare sin klare tanke og gode vesen. Derfor vet jeg at hun var svært takknemlig for, og glad i, pleierne som tok seg av henne.

Hun døde i oktober på et sykehjem i Bergen. Til tross for korona og knapp bemanning, fikk hun likevel en verdig død.

Som pårørende kan vi være sjokkerte og fortvilet over strenge smittevernrutiner og mye annet som følger med sykdom. Det er naturlig at vi er kritiske og frustrerte. Likevel sitter jeg igjen med et helt annet inntrykk enn det Arne Selvik beskriver i BT 03.12.

Ikke bare la pleierne til rette for at vi fikk vi være med mor på slutten, vi fikk også være sammen med dem som har tatt vare på henne de siste årene. De fortjener virkelig en takk! Det er heller ikke vår opplevelse at medikamenter uønsket dyttes på vår kjære, snarere har vi måttet be om dem og fikk dem først etter grundig vurdering.

Marit Samuelsen var en ivrig friluftskvinne frem til hun ble syk og avhengig av rullestol. Her er hun på tur i Hardanger i 2008. Foto: Privat

To og et halvt år i gangene på et sykehjem har gjort noe med familien. Vi har varsomt, både med humor og omsorg, kommet inn i et for oss ukjent og i begynnelsen skremmende univers, der hjelpere strekker og strekker seg for å gjøre det best mulig for dem som er der.

Vi har skjønt at personalet trenger tid til å bli kjent med hver enkelt pasient; at det ikke alltid er lett å nå ut til alle ansatte på kort tid med informasjon. Personalet har fått våre tilbakemeldinger, ofte gitt i fortvilelse. Jeg har mange ganger tenkt: At de orker!

Det er nemlig ikke vond vilje, men knappe ressurser som har vært årsaken til det som har vært vanskelig. Tid hos mor har betydd mindre tid hos noen andre. Alltid er det noen andre som venter på hjelp. Det har vært stor utskiftning, særlig av leger i disse årene.

Mye tyder på at ikke alle klarer slike arbeidsplasser. Derfor må vi ta vare på disse fantastiske menneskene som allerede er der!

Da jeg hadde min siste samtale med avdelingsleder på mors post, takket jeg for at de ikke bare hadde vært profesjonelle, men også medmennesker. Da fikk jeg svaret: «Det å være medmenneske hører til vår profesjonalitet.» Det er denne profesjonaliteten som har gjort at vi hadde tillit til også medmenneskelig omsorg under nedstengingen i vår.

Under dødsleiet ble det innleid ekstra nattevakt som satt med henne de siste nettene, fordi mor ønsket en hånd å holde i på slutten. Det ble tilrettelagt for nærmeste families tilstedeværelse så mye vi klarte, og ikke minst samtaler med personalet, lange og lyttende. Én etter én kom de inn, med tårevåte øyne over munnbindene. «Også vi sørger over din mor».

Kjære dere som deler ut midler og lager rammer. Ikke glem at omsorg er mer enn stell og mating. Ikke glem at det er mennesker som ligger i disse sengene, sitter i disse rullestolene, tusler forvirret rundt i disse gangene.

De fleste har i disse tider ingen pårørende i sin nærhet. Personalet er deres hjelpere, venner og familie. Gjør det mulig for dem å være nettopp det!