Folkeaksjonen Nei til meir bompengar har sikra pengar til kollektiv, kultur og natur i Vestland, i tillegg til lågare bompengar for elbilar.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Knut Inge Andersen Fylkestingsrepresentant Folkeaksjonen Nei til meir bompengar (FNB)

Eit år er gått sidan Folkeaksjonen Nei til meir bompengar (FNB) susa inn i kommunestyrer og fylkesting med store delegasjonar.

Det har vore ei bratt lærekurve for oss som nye folkevalde.

Men no kjem resultata:

Frå 1. januar 2021 halverast bomtakstane for elbilar (-50%) i bomringen i Bergen.

I tillegg kjem kutt i kollektivtakstane – både på enkeltbillett og periodekort. Midlane til dette er henta frå bompengeforliket.

Spol tilbake til midten av august 2019:

Regjeringa er nær ved å kollapse under det massive trykket frå bompengeopprøret. Kulturminister Trine Skei Grande blir i all hast kalla heim frå møte i Nordisk Råd i Reykjavik.

Lokalvalet er tre veker unna. Gallupane viser at fleire regjeringsparti har stø kurs mot eit rasert valresultat.

Det hastar med ei løysing, og den kjem på plass – bompengeforliket.

For Bergen og Vestland betyr det at staten aukar si finansiering til 66 prosent for Bybanen til Fyllingsdalen.

Over natta blir dermed framtidig bompengeinnkrevjing kutta med fleire hundre millionar kroner.

Som ein ekstra bonus: 55 millionar i årleg reduksjon i kollektivtakstar.

Bonus nummer to: 55 millionar i årlege kutt i bompengetakstane i Bergen.

August 2019: Regjeringa er nær ved å kollapse under det massive trykket frå bompengeopprøret. Resultatet blei bompengeforliket. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB (arkiv)

Vi i Folkeaksjonen Nei til meir bompengar har også engasjert oss sterkt i naturvernet og kulturpolitikken i Vestland.

Av saker vi har fremja i fylkespolitikken, kan nemnast Våtedalen som utvald kulturlandskap, ved sidan av kampen for å redde bokbåten og kulturinstitusjonen Epos.

FNB stod opp for dei nasjonale kulturinstitusjonane Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene. Der vann vårt syn til slutt gjennom.

Vi har løfta bruken av fylkesnamna Sogn og Fjordane og Hordaland i offentleg forvaltning.

Neste veke har vi interpellasjon i fylkesutvalet om «Laksen» – landskapskunstverket i Førde som kommunen nyleg har vedteke å fjerne i samband med gjennomføring av bompengeprosjektet Førdepakken.

Målt i resultat kan ein langt på veg hevde at Folkeaksjonen Nei til meir bompengar er blitt det leiande miljø- og kulturparti her i vest.

Sikkert ein uvant tanke i utgangspunktet. Samstundes er det vanskeleg å seie seg ueinig.

For kva andre parti har til dei grader og på så kort tid lukkast med konkrete og målretta miljø- og klimatiltak i Bergen, i tillegg til å setje viktige kultursaker på dagsorden?