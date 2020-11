«Gårsdagens mann» er framtida

Eg er ein politikar med stor gjennomslagskraft nettopp fordi eg er «skikkeleg», men kjedeleg.

«For meg er resultat mykje viktigare enn å framheva eigen fortreffelegheit», skriv Terje Breivik. Men i dette innlegget gjer han likevel eit unntak. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Terje Breivik Parlamentarisk leiar og stortingsrepresentant for Venstre

I ein kommentarartikkel 17. november skriv BT om stortingsvalnominasjonen til Venstre i valdistrikt Hordaland. Der får eg følgjande todelte attest:

«Han går for å vere ein dyktig organisasjonsmann og ein som følgjer opp små og store saker – ikkje minst for Hordaland. Om djevelen sit i detaljane, er Breivik fanden sjølv i budsjettforhandlingar.»

«Breivik er for anonym, både i sosiale og tradisjonelle medium. Og kan hende blir han sett på som «gårsdagens mann» ettersom han ikkje fekk fornya tillit i partileiinga».

Sjølv ville eg endå meir presist sagt det slik:

«Breivik er ein politikar av det idealistiske slaget. Mest oppteken av å stå på barrikadane for viktige sosialliberale verdiar og saker, både nasjonalt og i regionen han bur i, og sikra at sakene faktisk får fleirtal og vert vedtekne. Det handlar om tillit og gjennomslag. For han er resultat mykje viktigare enn å framheva eigen fortreffelegheit eller angripa andre i sosiale eller tradisjonelle media.»

For ei sjeldan gongs skuld er eg endå til frimodig nok til å hevda at eg er ein politikar med stor gjennomslagskraft nettopp fordi eg er «skikkeleg», til å stola på, men kjedeleg for klikkjournalistikken og underhaldningssuget på sosiale media.

Like fullt har eg, i samarbeid med mange dyktige Venstrefolk og Unge Venstre i Hordaland, sikra Venstre direktemandat i to stortingsval. Det kjem ikkje av seg sjølv, men skuldast hardt lagarbeid og gjennomslag for viktige saker for Hordaland: Protonsenter på Haukeland sjukehus, milliardløyvingar til grøn industri, risikokapital til gründerverksemder, Fargespill, Litteraturhuset i Bergen, Ekstremportveka m.fl. inn på statsbudsjettet, folkehøgskule på Stord, algepilot på Mongstad, sjukehusa i Odda og Stord, styrking av forsking, for å ta ei knippe utval.

Som parlamentarisk leiar og finanspolitikar har Terje Breivik representert Venstre i ei rekke budsjettforhandlingar på Stortinget. Her med Nikolai Astrup (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter eit gjennombrot. Foto: Heiko Junge, NTB

Så veit BT betre enn nokon at for ein politikar å prøva å koma på med saker i media der ein sjølv har stått for idéen eller gjort ein jobb for å få gjennomslag, ofte er rimeleg fåfengt. Sjølv ei så viktig og stor sak for industrien og grøn vekst i bergensregionen som etableringa av Nysnø Klimainvesteringer AS var uinteressant for BT å skriva om, med unntak av lokaliseringsstriden mellom Bergen og Stavanger.

Greitt nok, men slik sett har kåra for politikartypen min nok hatt betre mediedagar. Men er det einstydande med at Hordaland ikkje treng politikarar som meg?

Me lever i ei tid der sosiale medier og klikkjournalistikken aukar, med ditto gode vekstvilkår for populistiske politikarar som er meir opptekne av å sanka veljarar og framheva seg sjølv, framfor å gjera jobben med å få fleirtal for vedtak som flyttar samfunnet framover.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil også ha førsteplassen på stortingslista for Venstre i Hordaland valdistrikt. Foto: Terje Pedersen, NTB (arkiv)

I ei slik tid må det vera behov for parti og politikarar som reindyrkar det motsette: Som snakkar med innestemme og er oppteken av gjennomslag. Som ikkje skaffar seg spalteplass gjennom å karikera og angripa andre fordi ein er leiar og rollemodell. Som vedgår at det ikkje nødvendigvis er enkle løysingar på dei samansette problema politikken må løysa.

Så er eg ikkje mindre oppegåande enn at eg ser at alle må tilpassa seg røynda. Å verta litt meir aktiv i sosiale medier, litt meir spissformulert for å få meir spalteplass i tradisjonelle medier, må vera ei overkomeleg oppgåve. Det er ikkje sikkert det hadde vore lika enkelt om utgangspunktet hadde vore det motsette: Å gjere ein medievinnar til politisk handverkar?

For det er vel strengt tatt ikkje likes på Facebook som sikrar arbeidsplassar, studieplassar, kulturopplevingar og ei grønare framtid?