Gjenreisingen blir dessverre kostbar

Vi skal bygge slik at vi unngår et nytt 22. juli.

Hovedgrunnen til at det nye regjeringskvartalet vil koste hele 36,5 milliarder kroner, er kravene til sikkerhet, skriver statsråd Nikolai Astrup i sitt svar til BT. Foto: Terje Pedersen

Nikolai Astrup Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Ingen ønsker å bruke milliarder på et nytt regjeringskvartal. Men forslagene om å stoppe eller kutte i prosjektet, kan gjøre totalprisen enda høyere.

22. juli 2011 ble Norge rammet av terror. Samme år startet Stoltenberg-regjeringen utredningene om gjenreisingen av regjeringskvartalet. Etter tydelige råd fra Norges fremste sikkerhetsmiljøer, ble det i 2014 konkludert med at departementene skulle samles fordi det vil gi best sikkerhet, lavere kostnader til drift og enklere samarbeid på tvers.

BT tar på lederplass til orde for at regjeringen må «snu i tide». Men vi har allerede fulgt opp Stortingets vedtak om å bygge ny teknisk infrastruktur, rive de ødelagte bygningene og gjøre området klart for bygging.

Skulle vi stoppet arbeidet nå, spolt ni år tilbake og startet prosessen på nytt? Det hadde ikke vært god styring, og det hadde ikke vært bra for bunnlinjen.

22. juli i 2011 ble Norge rammet av terror. I regjeringskvartalet i Oslo ble høyblokken og store deler av området rammet av den kraftige bombeeksplosjonen. Bildet viser ødeleggelsene sett fra Grubbegata, som går igjennom kvartalet. Foto: Morten Holm / Arkiv

Det er flere grunner til at kostnadene for et nytt regjeringskvartal blir høye, men ingen av dem handler om råflotte arbeidsplasser for statsansatte. Det handler først og fremst om sikkerhet.

BT lurer på hvorfor Utenriksdepartementets lokaler i Victoria terrasse ikke kan brukes. Årsaken er at rehabilitering og sikring av bygget vil koste mer enn å bygge nytt et annet sted. Det var konklusjonen også før 2011.

Vi har allerede brukt over fire milliarder kroner på midlertidige lokaler siden 2011. Skal departementene ligge spredt på permanent basis, må byggene få permanente sikringstiltak. Det vil koste betydelig mer enn det som er brukt til nå, og vil ha store konsekvenser for fremkommelighet og byliv.

Senterpartiet og SV har også tatt til orde for å revurdere prosjektet. Det er de samme partiene som for kort tid siden ba oss bygge enda større, fordi de mente alle ansatte måtte få fast kontorplass, og at det skulle bygges tilstrekkelig antall cellekontorer.

Ingen politikere ønsker å bruke mest mulig penger på byggene i et nytt regjeringskvartal. Men vi skal bygge slik at vi unngår et nytt 22. juli.

Det koster penger, men alternativet kan bli enda dyrere.