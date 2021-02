Naturen tåler at den blir brukt

Bønesholmen for alle – ikke de få.

Slik ligger Bønesholmen i dag. Den planlagte gangbroen er tenkt på venstre side, der sundet er smalest i retning Kyrkjetangen. Foto: Bergen kommune

Gunnar W. Ramsdal Leder, Vårt Bønes

Det siste året har mange kommet tettere på naturen. Store deler av samfunnet har vært stengt ned, mens naturen har vært døgnåpen. Bergensere har søkt til fjellene, mens andre som ikke er like mobile har brukt nærområdene. Enkle turstier og tilrettelagte områder har gitt bergenserne gode opplevelser.

Bønesholmen vil aldri være et alternativ til byfjellene, men for mange vil det være et godt alternativ for å søke roen i naturen og opplevelser. Det er planlagt en enkel tilrettelegging med tursti, benker, rydding av trær og buskas, slik det gjøres på Marmorøyen.

Slik kan hengebroen som er planlagt mellom Kyrkjetangen og Bønesholmen, se ut. Fagetaten anbefaler at broen bygges for å gjøre holmen tilgjengelig som friluftsområde. Foto: Norconsult/Bergen kommune (illustrasjon)

Uavhengige biologer har kun funnet rødlistete asketrær på øyen. Det er ikke noe som tilsier at asketrærne må felles. Nabobonden er mer bekymret for trafikksituasjonen enn å avgi areal til turveien. Trafikkproblemene må løses uansett utfall. Broen vil koste rundt 7 millioner kroner. Det er det samme som en lekeplass på Tollbodkaien.

Planene er nedskalert slik at rundt 13 mål av den 54 mål store øyen skal være naturreservat.

Den skraverte delen av øyen skal bli naturvernområde. Foto: Bergen kommune

Ruben Oddekalv er i BT 10. februar opptatt av forholdene for hekkende fugler. Ved behov kan broen stenges og fugler beskyttes ved et ferdselsforbud i hekketiden slik som for sjøfuglreservat. Det vil også medføre 50 meter avstand for båter, dvs. bedre forhold for fuglene enn i dagens situasjon.

De meste aktive motstanderne av planene for friområdet er grunneiere, naboer og båteiere. De som kan bruke vannet og øyene. Jeg kan ikke se at det er riktig at de skal ha en slik eksklusiv rett til vannet, som allerede er sterkt privatisert.

Det blir for enkelt å gjøre denne saken til et spørsmål om for eller mot naturen. Naturen tåler at den blir brukt. Den skal ikke være en kulisse. Den skal brukes – forsiktig – slik planene for friområdet legger opp til.

Bystyret vedtok enstemmig i møte 25.09.19 i sak om Framtidig arealbruk ved Nordåsvatnet, at det er en langsiktig målsetting «å gjøre flere arealer i strandsonen tilgjengelige for friluftsliv og rekreasjon».

Skal de fine ordene ha noen mening, må de vedta planene for Bønesholmen friområde.