Vil du gjøre tannlegen gratis? Les dette først.

«Tenner på trygd» er ikke uproblematisk.

Spørsmålet om hvorvidt det offentlige skal dekke all tannbehandling for alle, dukker alltid opp i valgår. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Kari Holthe Tornes Pensjonert overtannlege og samfunnsodontolog

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Før man begynner å klage over hvor dårlig det står til med gratis eller nesten gratis tannpleie i Norge, bør man sette seg inn i hva som virkelig er reglene i dag.

Jeg vil anbefale de to unge politikerne som skriver i BT 5. februar å ta en titt på helsenorge.no. Der står det ganske utførlig hvilke rettigheter man har når det gjelder tannhelse. Og det er faktisk ganske mange grupper som har rettigheter.

Les også Les innlegget hun svarer på: «Alle skal ha råd til tannbehandling»

De 115.000 barna som vokser opp i hjem med fattigdom, har akkurat samme tannhelsetilbud som alle andre barn: gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

I Norge fikk vi en ny lov om tannhelsetjenesten fra 1.1.1984 som gjorde at all offentlig tannpleie som eksisterte frem til da ble slått sammen til Den Offentlige Tannhelsetjenesten (DOT).

Folketannrøkta var fra 1949 gradvis utbygget fylkesvis over store deler av landet, og skoletannpleien hadde eksistert lang tid i mange kommuner. I Bergen ble det satt i gang skoletannpleie allerede i 1912!

Det er gjort noen endringer i lovverket i den senere tid, men behandlingstilbudet er i hvert fall ikke blitt dårligere enn i 1984, totalt sett. Og det er ikke bare barn og unge som omfattes av dette lovverket.

Kari Holthe Tornes, som har jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten hele sin karriere, mener forebygging er det viktigste i kampen mot karies. Foto: Privat

Karies er den altoverskyggende årsaken til dårlig tannhelse. Det viktigste vi kan gjøre, er å forebygge karies tidlig, så trengs det ikke så mye behandling senere i livet.

Gode tannhelsevaner må innarbeides fra barna er små, og det krever ikke større økonomisk evne enn til cirka 2–3 tannbørster pr. år og fluorholdig tannkrem tilpasset alder. Det anbefales også å bruke fluortabletter så lenge der er tenner som ikke er frembrutt.

Dette får foreldrene kjennskap til fra første besøk på tannklinikkene, men skal rådene virke, så må man for det første møte frem til timene og dessuten følge de enkle rådene som gis. Det er ikke alle som makter dette, og det er en kjent sannhet at karies er en «sosial sykdom».

God tannhelse krever ikke stort mer enn en tannbørste, tannkrem og litt selvdisiplin, ifølge innsenderen. Foto: The Humble Co, Unsplash

Det er blitt en evig diskusjon, som alltid dukker opp i valgsammenheng, om hvorvidt det offentlige skal dekke all tannbehandling for alle. Privatpraktiserende tannleger kunne selvsagt gjerne sett at det var tilfelle. Men nå er det jo slik at private kan sette sine egne takster, og det er store forskjeller der ute.

Staten må nødvendigvis ha faste takster for kunne refundere og da vil en jo hos privatpraktiserende tannleger likevel måtte betale en differanse. Det er slik det fungerer i dag på enkelte behandlinger som dekkes såkalt «fullt ut» av folketrygden.

Les også Jens Kihl: «Dette bør bli den neste store reforma i Noreg»

Enkelte land, for eksempel Sverige og Tyskland, har hatt veldig gode trygdeordninger på tannhelse, men har gått noe tilbake på dette, da det rett og slett ble for dyrt å dekke alt mulig. Det er som regel behandlende tannlege som finner ut hva som er nødvendig behandling.

Noe av motstanden mot «tenner på trygd» skyldes nok også tanken på å gi tannleger et «sugerør» i statskassen. Det kan bli et tveegget sverd. Det er en kjent sak at der er en viss overetablering i privat praksis, spesielt i de større byene.

Det vi kan gjøre, er å innlemme flere i det som kalles prioriterte grupper i loven. Man kan òg utvide tilbudet ut over 20 år. Altså tilby fortsatt fri eller rabattert tannbehandling, og utvide med en alderskohort av gangen, når budsjettene tillater det.

Det er nemlig ikke uvanlig at de som ikke får innkalling etter 20 års alder, dropper ut og ikke oppsøker tannlege før det er gått flere år. Og da kan det jo lett ha gått galt!

Innsenderen påpeker at tannbehandling allerede er gratis for barn og enkelte prioriterte grupper. Foto: Baard Næss (illustrasjonsfoto)

Folketannrøktas start var i 1949, først i utkantstrøk: Man begynte med 6-åringene og arbeidet seg gjennom så mange årskull som man rakk over. Neste kalenderår begynte man igjen med 6-åringene, og så rakk man litt flere årskull fordi mange hadde fått behandling året før.

I 1984 gikk man over til å starte med innkalling av 3-åringene, og det forebyggende arbeidet ble vektlagt i enda større grad enn før.

I Bergen hadde vi da i flere år vært til stede på helsestasjonene og «misjonert» for god tannhelse ved barnekontrollene.

Egentlig burde karies vært en saga blott for alle som er under 40–50 år, men dessverre, slik er det ikke i virkeligheten. Selv om det kunne vært veldig enkelt å oppnå.

Egeninnsatsen må være til stede, men det krever jo litt enkel disiplin.