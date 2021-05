En god by – også for barna

Det skjenkes noen steder og ikke overalt. Slik bør det fortsatt være.

Torgallmenningen skal være en åpen plass for alle. Derfor bør det ikke åpnes for alkoholservering, mener Beate Husa. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kommentator Jens Kihl tar i BT 5. mai til orde for at flere byrom i Bergen sentrum bør åpnes for uteservering. Og han ønsker seg øl på Torgallmenningen. Han kritiserer kommunens skjenkereglement for å være lite prinsipielt.

Reglementet, som ble vedtatt i juni 2020 med et solid bystyreflertall bak seg, ivaretar ulike hensyn i skjenke- og alkoholpolitikken. Det bidrar til forutsigbarhet for næringen – og det ivaretar hovedformålet i alkoholloven, som er å begrense alkoholforbruket.

Les også Jens Kihl: Det må bli lov å ta seg ein utepils på Torgallmenningen

Beate Husa mener det er en god balanse i dagens skjenkepolitikk. Foto: Marit Hommedal (arkiv)

Vi tror det har en egenverdi, og at det samlet er en styrke for byen og ikke minst byens barn, å ha noen områder der det ikke er alkoholservering.

Det betyr ikke at det ikke serveres alkohol utendørs i Bergen i dag. Byen har store areal avsatt til uteservering, men det skjenkes noen steder og ikke overalt.

I det norske samfunnet drikkes det alkohol på stadig flere arenaer. Det er en styrke for Bergen som by å ha noen fellesarenaer og byrom som er alkoholfrie, slik som Torgallmenningen. Ved å hegne om alkoholfrie byrom sikrer vi at et byrom som Torgallmenningen lever opp til sitt navn: En allmenning – en åpen plass for alle, og et byrom som tilhører alle.

Uteservering er ingen mirakelkur for revitalisering av sentrum, mener Beate Husa. Her fra uteserveringen på Zachariasbryggen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Det forundrer meg hvordan mange tar til orde for uteservering som en slags mirakelkur for revitalisering av sentrum. Bergen er stor nok til å romme mer enn utepils. Og selv om vi skal ha områder med liv og leven, så er ikke svaret for å få et mer levende og spennende sentrum alltid mer uteservering.

Dagens skjenkepolitikk har funnet en god balanse. De alkoholfrie sonene er et resultat av en ønsket politikk som ser byrommene som gode steder for alle, ikke bare areal for potensielle uteserveringer.