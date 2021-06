Øydelegg vi naturen, øydelegg vi til slutt oss sjølve

Masseturismens tid går faktisk mot slutten.

Frode Grytten oppfordrar til å tenkje meir heilskapleg og skape ein grønare visjon om kva ein vil med lokalsamfunna i Hardanger. Illustrasjon: Marvin Halleraker

Frode Grytten Forfattar

Tøm driten på elva, sa Leif Einar Lothe då ikkje alt var i orden på bubilcampen hans i Odda. Alt går på sjøen likevel, sa Lothe. Han oppfordra gjestane sine til å tømme dassane sine i Opo då kommunen hadde midlertidige problem med kloakkanlegget.

Eg har stor sans for Lothe, han er eit unikum, men akkurat her er han eit trist ekko av ein lang tradisjon i Odda. Tøm driten der det passar. Det går i fjorden likevel. Gi blaffen. Få fart på sakene.

Dagens Odda er bygd på menneskets unike evne til å temme naturen, gjere vasskraft til kilowatt, gjere kilowatt til smelteverksindustri. Industrieventyret tok Norge inn i ei ny tid, det skapte rikdom, velferd og eit godt lokalsamfunn.

Pandemien har vist oss at vi kan ikkje røre oss rundt på kloden slik vi har gjort fram til no, skriv Frode Grytten om masseturismen. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Det hadde også store kostnadar, både for innbyggarane, folk gav kroppane sine til arbeidet og slitet, og for naturen, ei død elv, ein død fjord, haugar med gift og avfall og drit, eigarar som berre stakk av og let Odda i stikken.

No ser politikarar og investorar og gründerar igjen mot naturen for å skape eit nytt Ullensvang etter den tyngste tungindustrien. Dei vil ha stort oppdrettsanlegg i Herand, dei vil ha gondolbane til Rossnos.

Lakseoppdrett. Masseturisme. Vi manglar ikkje kunnskap om desse tinga. Produksjon av laks gjør nokre få folk rike og naturen mykje fattigare. Det omformar fjorden til ei enorm søppeldyngje.

Planane om oppdrettsanlegg på Herand skapar usemje mellom næringsliv og naboar. På biletet er Nils Johan Ystanes, hyttenabo, og Sondre Eide frå Eide Fjordbruk (i blått) i prat om planane. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det øydelegg for villaksen, det fåkkar opp det naturlege livet som finst i fjorden. Det ser heller ikkje ut, visuelt. Eigarane får tilgang på noko som høyrer til oss alle, fjorden, og brukar det til eiga vinning.

Masseturisme, som ein gondolbane er fullstendig avhengig av, handlar om å transportere folk rundt i heile verda for særs kortvarig gevinst. Det er ein gammaldags, øydeleggande måte å ta inn verda på, fotavtrykket er altfor stort på ei verd som ikkje toler meir.

Pandemien har vist oss dette, vi kan ikkje røre oss rundt på kloden slik vi har gjort fram til no. Industrilandbruk kjem for nær naturen, og så transporterer mennesket virus ukontrollert rundt, mellom anna gjennom masseturisme.

Likevel er sentrale personar i Odda overivrige, ja, nesten aggressivt pågåande i sin argumentasjon for arbeidsplassar, dei vil ha aktivitet, dei vil at det skal skje noko. Ønsket om økonomisk vekst og trygge arbeidsplassar er forståeleg.

Men ein må slutte å omfamne gamle dagars løysingar, som oppdrettsteknologien allereie er, ein må slutte å produsere mat gjennom å rasere naturen.

Og ein må innsjå at masseturismens tid faktisk går mot slutten, ein kan og vil ikkje halde fram med å forflytte folk på lite klimamedvite vis, ein må ha turisme som lever side om side med naturen.

Landskapet i Ullensvang er så vakkert at det nesten får Frode Grytten å miste pusten. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Ullensvang har eitt av dei vakraste landskapa i heile verda. Eg mistar sjølv nesten pusten kvar gong eg køyrer ned frå Kvamskogen og kjem fram til fjorden, ser over på fjella og breen, ser vatnet og fargespelet, anten det er strålande sol eller regn ein novemberdag. Det landskapet har vore her så lenge før oss, og det skal vere her lenge etter neste val, etter neste budsjettperiode, neste ordførar og neste gründer og neste investor.

Eg vil oppfordre aktørane til å tenkje større og lengre, dei må tenkje meir heilskapleg og skape ein grønare visjon om kva ein vil med lokalsamfunnet. Haldninga om at vi berre kan tømme driten i fjorden har fått leve altfor lenge i Hardanger. Om vi øydelegg naturen, øydelegg vi til slutt oss sjølve.

Innlegget blei først publisert i Hardanger Folkeblad.