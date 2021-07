Størst av dei er kjærleiken

Når kjærleik blir stadfesta midt i alt det meiningslause, då kjenner eg at sorg og glede, dei følgjer kvarandre.

Det rann tårer av glede og vemod både hos dei to og fleire av oss som var til stades, skriv sjukehusprest Helene Langeland om då ho via eit par på sjukehuset i Førde. Foto: Jan Christian Jevring (arkiv)

Helene Langeland Sjukehusprest ved Førde sentralsjukehus

Eg sit i eit lyst møterom på sjukehuset. Det er heilt nøytralt. Det vekker ingen kjensler i meg. Det gjer derimot beskjeden eg får frå legen.

Det ligg ei kvinne her på sjukehuset, som akkurat har fått ein tung og trist beskjed. Ein beskjed ho og familien har frykta. Sjukdomsbiletet er så alvorleg at no handlar det om å ta imot lindrande behandling. Truleg har ho kort tid att å leve.

Dei er ein familie på fire. Kvinna har sambuar og to barn på 12 og 16 år. Familien vil gjerne leve saman heime, og dele så mykje dei kan av den tida dei har tilbake som ein heil familie. Kvinna tek på alvor at ho er pasient. Ho tek imot det ho kan av hjelp slik at kreftene ho har, så langt det let seg gjere, kan brukast på å vere ei god mor og kjærleg partnar.

Eg har ikkje møtt dei enno. Når samtalen med legen er over, går eg tilbake på mitt eige kontor. Eg treng å tenkje etter korleis eg som sjukehusprest best mogeleg kan møte denne familien dei komande dagane.

Etter kort tid ringjer telefonen. Det er ein av sjukepleiarane. Ho seier at det gjeld familien som vi akkurat har snakka om.

Ein augneblink tenkjer eg det verste. Men så får eg høyre: «Dei vil gifte seg – noko dei har tenkt på lenge, men stadig skyvd framfor seg. No skal det ikkje utsetjast lenger. Forlovarane er klare, og blomster er bestilt.»

Mens eg ventar på at dei formelle vigselpapira kjem til sjukehuset, førebur eg meg på å lese desse orda: «Så blir dei verande desse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken.» Dei velkjente orda frå 1. Korintarbrev kapittel 13 – sjeldan er dei så sterke som når eit brudepar sit ved sidan av kvarandre i ei sjukehusseng.

Den sjuke kvinna, i mangel på krefter, men fylt med sterk kjærleik, gjev ho sitt ekteskapsløfte – til mannen ho elskar. Med skjelvande, men tydeleg stemme gjev brudgommen sitt løfte til henne.

No renn det tårer av glede og vemod både hos dei to og fleire av oss som er til stades. Og idet champagnekorken vert spretta og smell i sjukehustaket, bryt det ut ein herleg jubel. Det er ein augneblink av lykke i rommet.

Det er ei trøyst for dei, at sjølv når livet er sterkt avgrensa av sjukdom, er det likevel mogeleg å finne glede i her og no. Når kjærleik blir stadfesta midt i alt det meiningslause, då kjenner eg at sorg og glede, dei følgjer kvarandre.

Teksten vart først publisert i lydform på NRK P1. BT trykker han etter å ha spurt skribenten og NRK om løyve. Historia er basert på fleire hendingar skribenten har opplevd i jobben sin som prest. Nokre detaljar er endra av omsyn til dei involverte.