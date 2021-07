Knus mytene om antibiotika

Det finnes mange myter om antibiotika. De har ført til unødig og feil bruk.

«Et avmytologisert og realistisk syn på antibiotika i befolkningen kan bidra til en riktigere bruk – og til mindre antibiotikaresistens», skriver Sigurd Høye. Illustrasjon: Victor Josan / Shutterstock / NTB

Sigurd Høye Allmennlege, førsteamanuensis og leder, Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Antibiotika har helt siden oppdagelsen tidlig i forrige århundre vært myteomspunnet. På den tiden fantes det ikke mange virksomme medisiner, men man hadde lenge drømt om «den magiske kulen»: En slags geværkule man kunne skyte mot den syke, og som drepte farlige bakterier uten å skade kroppen.

Penicillinet var ganske fantastisk. Sykdommer som før hadde vært dødelige, kunne nå behandles raskt og effektivt. Men det viste seg raskt at «kulen» ikke var, tvers gjennom, magisk. Antibiotika har på sett og vis blitt et offer for sin egen suksess: Jo mer vi bruker medisinen, desto dårligere virker den.

Magisk eller ei, virksom antibiotika er blant de viktigste ingrediensene i et velfungerende helsevesen. Men mange av mytene som har oppstått rundt medisinen, fører til unødvendig og feil bruk.

Et avmytologisert syn på antibiotika kan bidra til en riktigere bruk.

Her kommer et lite utvalg av mytene som kan være nyttig å kjenne til, og som leseren gjerne kan hjelpe til med å knuse. Et avmytologisert og realistisk syn på antibiotika i befolkningen kan bidra til en riktigere bruk – og til mindre antibiotikaresistens.

1 «Hvis du ikke fullfører antibiotikakuren, blir bakteriene resistente.» Alexander Fleming, britisk lege og professor i bakteriologi, gjorde i 1922 oppdagelsen som ga oss antibiotika. Foto: AP Photo / NTB Det var på sett og vis selve oppdageren av penicillinet, Alexander Fleming, som startet denne myten i sin takketale etter å ha vunnet nobelprisen i medisin i 1945. Han advarte mot resistensutvikling som følge av for lav og kortvarig penicillinbehandling. For de aller fleste tilstander og bakterier er det ikke sant. Det blir ikke mer resistens av å avbryte en antibiotikakur tidlig. I arbeidet mot antibiotikaresistens prøver vi, tvert imot, å gjøre kurene stadig kortere. En antibiotikakur skal vare akkurat lenge nok til å snu sykdomsforløpet, unngå behandlingssvikt og hindre tilbakefall. Å avbryte kuren gir ikke mer resistens.

2 «Infeksjoner som skyldes bakterier, må alltid behandles med antibiotika.» Ved svært mange bakterieinfeksjoner fikser kroppen selv problemet. Illustrasjon: solar22 / Shutterstock / NTB Bakterier finnes på oss og i oss i store mengder. Faktisk opptil halvannet kilo på og i et voksent menneske. Samspillet mellom kropp og bakterier går stort sett ganske greit. Vi er temmelig avhengige av bakteriene. Men av og til havner feil bakterie på feil sted og gir utgangspunkt for en infeksjon. Også det pleier å gå greit fordi kroppen har diverse motreaksjoner som bekjemper infeksjonen. Et godt eksempel er blærekatarr. Blærekatarr har plaget kvinner gjennom alle tider. Sykdommen var ikke dødelig før antibiotika kom på markedet og er det heller ikke nå. De aller fleste antibiotikakurer i Norge gis for å forkorte og mildne ubehagelige symptomer og ikke for å redde liv. Hvis overlevelse hadde vært eneste mål, ville de aller fleste antibiotikakurer vært unødvendige. Men så strenge trenger vi ikke å være. Retningslinjene anbefaler antibiotika ved tilstander der nytten synes å utkonkurrere ulempene. Men grensen er ikke krystallklar, og i ulike land vurderes dette forskjellig. Uansett, ved svært mange bakterieinfeksjoner fikser kroppen selv problemet.

3 «Du kan bli resistent.» Det er bakterier og bakteriestammer – ikke individer – som utvikler resistens. Illustrasjon: Lightspring / Shutterstock / NTB I befolkningen er det en utbredt oppfatning at antibiotikaresistens er noe som rammer enkeltpersoner som har brukt for mye antibiotika. Det er ikke helt uvanlig at pasienter argumenterer for å få en antibiotikaresept fordi det er så lenge siden sist. Og at det da jo ikke kan skade. Men det er bakterier og bakteriestammer – ikke individer – som utvikler resistens. Og resistente bakterier trives og vinner terreng i miljøer der antibiotika brukes. Samtidig er det noe sant i denne myten. Etter en antibiotikakur er det en økt sjanse for å bære resistente bakterier i eller på kroppen i opptil et helt år etter kuren. I tillegg er det jo slik at denne myten kan bidra til at folk unngår å ta antibiotika unødvendig av frykt for å utvikle resistens. Konklusjonen er at denne myten knuses forsiktig.

4 «Folk flest krever å få antibiotika.» Mange blir lettet over å høre at de ikke trenger antibiotika, selv om de er syke. Illustrasjon: Qualit Design / Shutterstock / NTB Personer med vanlige infeksjoner er ofte mer fornøyde med en grundig undersøkelse og god informasjon fremfor å få resept på antibiotika. Folks holdning til antibiotika har endret seg de siste ti til tjue årene. Det er ikke lenger slik at folk flest forventer antibiotika ved for eksempel ørebetennelse eller hoste. Mange blir lettet over å høre at de ikke trenger antibiotika.

5 «Alkohol ødelegger virkningen av antibiotika.» Myten om alkohol og antibiotika er ikke sann. Foto: Deniss Grigorjevs / Shutterstock / NTB Denne myten kunne kanskje fått stå i fred, for det vil uansett være smart å avstå fra store mengder alkohol når man har en infeksjon, og særlig hvis infeksjonen er såpass alvorlig at man trenger antibiotika. Men den er ikke sann. Virkningen av antibiotika blir ikke ødelagt av alkohol. Den magiske kulen blir ikke alkoholpåvirket. Innlegget ble først publisert i Sykepleien.