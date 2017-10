En epleplukker kan ikke plukke epler i januar.

Det er alltid godt å få kritikk. Kritikk kan man lære av. Ofte kommer den fra noen som kan ting bedre enn deg selv. Når en AUF-representant uten særlig erfaring fra arbeidslivet påstår at Høyre ikke skjønner arbeidslivspolitikk, blir det derimot litt som når broilere snakker om livet i skogen. Litt fjernt.

Tilgi den litt uhøytidelige innledningen. Den var vel omtrent like rettferdig overfor innleggsskriveren som hans påstand var om Høyre.

I utgangspunktet deler jeg hans bekymring. Det er ikke greit om arbeidslivet skulle bli en arena uten avtaler. Vi ønsker heller ikke de tilstandene vi en stund så i Storbritannia.

Men samtidig er det en lenge kjent sannhet at det er ikke så lurt å ha folk i arbeid når det ikke er noe for dem å gjøre. Det er ikke bra, verken for den som er ansatt eller den som ansetter, at folk går uten noe å gjøre.

Det er også godt kjent at i noen yrker er der sesongvariasjoner. En epleplukker kan ikke plukke epler i januar. Lærere arbeider mer i skoleåret, og avspaserer om sommeren, siden det er fint lite vits i å være på en skole uten elever. Oljearbeidere komprimerer også sin arbeidstid. I varehandelen, avhengig av bransje, er der også topper og bunner.

Tidligere ble dette i all hovedsak løst uten ansettelseskontrakter. Lærerne har ansettelseskontrakter, men mange av deres vikarer hadde det ikke, såkalte ringevikarer som bare sto på liste, og ble ringt ved behov. Slik har det vært i mange bransjer, ikke minst i detaljhandel.

Jeg tror det er bedre med kontrakter. Når regelverket nå endres, blir det i større grad mulig å avtale dette på forhånd. Når arbeidstiden kan konsentreres, kan en avtale dette på forhånd, og både arbeidstaker og arbeidsgiver få større forutsigbarhet. Arbeidsgiveren trenger ikke være prisgitt hvilke tilfeldige vikarer som har tid akkurat der og da, og arbeidstakeren kan vite når han skal jobbe, og når han kan ta fri eller gjøre andre ting. Denne omleggingen kan dermed føre til større grad av avtaleregulert arbeidsliv, ikke mindre. I tillegg kan en avtale en stillingsbrøk, og slik kan arbeidstaker få større sikkerhet for sin årsinntekt. Ofte er disse løsningen gjort som midlertidige ansettelser tidligere, fordi en ikke kunne regne ut stillingsbrøken over et år.

Og så er det slik at vi er ikke alle skrudd sammen på samme måte. Noen av oss liker å jobbe samme sted, til samme tid hver dag. Andre ønsker, eller er avhengig av mer variasjon, og kan jobbe mer i noen perioder og mindre i andre. Denne fleksibiliteten må det også være mulighet for i arbeidslivet. Vi er ikke alle A4.