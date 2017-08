Får man et sykt barn, er det visst forventet at man selv skal pleie og stelle det i minst 18 år.

Nå har jeg vært hjemme og stelt mitt funksjonshemmede barn i 17 år. Det er lenge å være utenfor arbeidslivet.

Det er ikke det at jeg ikke har jobbet. For det har jeg, gutten min trenger tilsyn hele tiden og hjelp til det aller meste, med en muskelsykdom. Han har skoletilbud, men ofte kan han ikke gå på grunn av anfall.

Da jeg ble gravid fikk jeg høre: «Har du vært voksen nok til å gjøre det, så får du være voksen nok til å ta konsekvensen av det.» Det har jeg prøvd. Jeg har stelt han og prøvd å gjøre alt det beste for ham.

Avlastning har jeg en uke hver tredje uke. Men jeg ser at han trenger så mye mer.

Det er vondt å måtte velge mellom barna sine, men mine to andre barn trenger også mammaen sin. De trenger oppfølging med skolearbeid og omsorg. I flere år har jeg gitt uttrykk for at det er slitsom situasjon. Jeg trodde at noen ville forstå at ingen mennesker kan klare så mye over så lang tid.

I vår begynte jeg å jobbe som tilkallingsvikar på sykehjemmet i kommunen, det er så utrolig kjekt. Jeg stortrives og har det så fint der, men jeg kan sjelden si ja til vakter utenom når jeg har avlastning.

Kommunen har ingen mulighet til å ivareta han, de har ikke plass eller folk. Han ønsker selv å flytte ut, han er jo stor nå. Hvis han hadde fått botilbud, kunne vi hatt det så fint med å treffes og gjøre kjekke ting sammen.

Jeg ber om botilbud, men får høre at «det er ingen hurtig løsning», at «vi mennesker tåler mer enn vi tror». Jeg blir også bedt om å «stå i det».

Er det slik at hvis man får et sykt barn er det forventet at man skal pleie, stelle det og gjøre alt som trengs i minst 18 år?

Systemet vårt er ikke godt nok for å ivareta foreldre med syke barn. Kjære statsminister, jeg ber ikke om så veldig mye, jeg ønsker meg bare et helt vanlig liv. Der jeg kan få lov til å gå på jobb, komme hjem, lage og spise middag, hjelpe med lekser, kanskje slappe litt av. Leve som andre familier.