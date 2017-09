Aps største problem er ikke at potensielle velgere er redde for å stemme Rødt eller MDG – det er at de har støttet Høyre og Frp i flere viktige saker.

Arbeiderpartiets såkalte krise er ikke den høyredreiningen i norsk politikk som aviskommentatorene prøver å konstruere. Det er faktisk andre partier enn de borgerlige som har medvind på meningsmålingene.

Eirin Eikefjord leverer en syltynn analyse i BT, hvor hun skriver at Aps største problem er at deres potensielle velgere er redde for Rødt og MDG. Hvis denne historiefortellingen er riktig, ville ikke Rødt og MDG opplevd økt tilslutning. Bakgrunnstallene for meningsmålingene viser dessuten at Rødt «stjeler» stemmer fra Ap.

For Rødts politikk er ikke så uspiselig for velgerne som Eikefjord vil ha det til. Jeg tror at mange på venstresiden er skuffet over Aps politikk. Jeg tror de er uenig med Ap i at vi skal utvinne olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg tror mange velgere er skuffet over at Ap har støttet Høyre og Frps innvandringsforlik: Støre har ikke den samme retorikken som Listhaug, men politikken deres er forbløffende lik. Og jeg tror til sist at folk er lei av at det ikke er forskjell på Høyre og Aps økonomiske politikk.

Vi lever i en tid der de økonomiske forskjellene øker, der klimakrisen slår inn for fullt, og der millioner av mennesker er på flukt mens høyreekstreme krefter er på fremmarsj. Da er det ikke rart om velgerne ønsker seg en annen politikk, en politikk som tar disse utfordringene på alvor.

Rødts krav om å ta imot flere flyktninger, om å stoppe velferdsprofitørene og om å fase ut oljen synes mer fremmed for BT enn for velgere som svarer på vår tids kriser.

Venstreradikale bevegelser vokser flere steder i Europa. Til og med i USA hadde de lenge en presidentkandidat som snakket om sosialisme.

Med et sterkt Rødt på Stortinget, kan partiet utgjøre en forskjell i norsk politikk. Hvis vi blir store nok, er Støre nødt til å forholde seg til vår politikk. Slik vil Rødt ikke bare jobbe for en ny regjering, men for en helt ny kurs i norsk politikk.