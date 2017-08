Jeg har sett dem. Unger som sier de ikke har lyst til å dra, men som jeg vet sier det fordi foreldrene ikke har råd til å betale det turen koster.

Jeg står klar ved midtstreken sammen med resten av lagvenninnene mine, og venter på at dommeren skal starte kampen. Kampen som vi har trent sammen mot i mange måneder. Vi har trent på samspill og på å gjøre hverandre gode. Det gjør at vi vinner denne kampen, og mange andre kamper, både på og utenfor håndballbanen.

For i tillegg til å lære samspill i håndball, lærte jeg også at samspill kan brukes i mange situasjoner videre i livet, både på jobb, i organisasjoner og politikken. For vi kan øve og øve for oss selv, men skal vi oppnå noe som et lag, må vi lære å spille hverandre gode. Fellesskapet gjør oss sterke.

Jeg har fulgt lagidrett gjennom mange år, og jeg ser den samme gleden, iveren og konsentrasjonen hos nye generasjoner lagspillere som da jeg selv spilte håndball. For dem har sommermånene en fellesnevner, nemlig cuper. De er med på å forsterke fellesskapsfølelsen enda mer. Men det er også nå det blir tydeligst hvem som ikke er en del av dette fellesskapet.

I dag er barneidretten dessverre blitt så dyr at mange barn ikke har mulighet til å delta på de samme tingene som vennene sine. Nesten 100.000 barn i Norge vokser i dag opp i fattigdom. Barn som må fortelle vennene sine at de ikke har lyst til å spille fotball lenger, at de ikke har tid til å komme i bursdag, og som ikke tør invitere venner hjem. De går også glipp av å øve seg på samspill. Er det noen av dine barns klassekamerater som ikke deltar på cupen i år?

Noen vil gjerne si at da må man få støtteordninger for disse barna. Det kan godt være, men de skal likevel ha både soveposer og annet som hører med når man skal ligge tett sammen, og der blir det veldig tydelig hvem som har hva. Vi trenger derfor en kraftig økning av barnetrygden. Ingen barn skal måtte vokse opp i fattigdom i verdens rikeste land.