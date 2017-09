Det er ikke rart om både gutter og jenter oppfatter kvinnelige atleter som mindre interessante å følge med på.

Søndag var en god sykkeldag. Sammen med mannen min og våre to døtre syklet jeg til rundkjøringen ved Langegården og ventet sammen med en entusiastisk gjeng på at de kvinnelige syklistene skulle komme forbi i lagtempoøvelsen. Da toppatletene suste forbi, var det godt å kunne vise jentene våre et eksempel på hva man kan oppnå ved å trene hardt og øve mye.

Men da vi senere slo på Sportsrevyen på NRK for å se hvilket av lagene vi hadde heiet på som hadde vunnet, ble vi først møtt med en negativt ladet reportasje om en kvinnelig syklist som vil legge opp etter skader, før sendingen gikk over til å dekke mennenes lagtempo. Bortsett fra en bisetning om at laget til denne kvinnelige syklisten hadde havnet på niende plass, ble ikke ett ord viet til resultatet av kvinnenes lagtempo, og resten av dekningen i sendingen var enten mannlige syklister eller mannlige fotballspillere.

Med slik mediedekning er det ikke rart om både gutter og jenter oppfatter kvinnelige atleter som svakere eller mindre interessant å følge med på.