Jeg har leid en pickup, slik at jeg kan sette en haug med brennende oljefat på lasteplanet mens jeg deltar i trafikkorken.

Noen vil kanskje påstå at mange av argumentene mot bompenger er svært dårlige, og ignorerer de indirekte positive effektene det har for dem som betaler – som færre biler på veiene, rene luft og flere transportalternativ.

Andre vil kanskje si at selv om bompenger er en dårlig finansieringsløsning som rammer økonomien til enkelte uforholdsmessig hardt, er valget av protestform særdeles lite konstruktiv.

Men ikke jeg. Jeg støtter helhjertet kjør-sakte-aksjonen som ble gjennomført i Bergen 26. september. Det er helt på sin plass og en saklig reaksjon å lamme trafikken og spy ut masse eksos, til glede for alle som bor i sentrum. Men på ett punkt fortjener de kritikk: De tar det ikke langt nok.

Derfor har jeg dratt tanken bak bompengeaksjonen til sin naturlige konklusjon og startet folkeaksjonen «Jeg vil ikke betale for ting jeg ikke bruker selv». Foreløpig er undertegnede eneste medlem, men jeg håper at ved å være et digert irritasjonsmoment og en belastning for alle rundt meg, vil flere få sympati for min sak.

Aksjonen min begynner på legevakten. Jeg har ikke vært syk på mange måneder, og sist jeg måtte på sykehus, var jeg fire år gammel. Likevel går store deler av skattepengene mine til å finansiere helsevesenet i Norge. La de syke betale for egen helsehjelp, sier jeg.

Planen min er å dra til legevakten og trekke hundrevis av kølapper, slik at jeg skaper kø for dem som trenger akutt helsehjelp. Egenandelen viderefakturer jeg til staten. Her blir det gode synergieffekter med kjør sakte-aksjonen, som allerede gjør det vanskeligere for nødutrykning å komme seg frem i tide.

Skolene er neste institusjon på agendaen. Jeg har ikke unger, og jeg kjenner opptil flere andre som er barnløse. Likevel er både stat og kommune frekke nok til å forlange at vi skal punge ut for skolegangen til andre sine barn. Det er en skandale. Hva hjelper det meg at unger får en solid utdanning uten å være avhengig av foreldrenes inntekt? Send dem heller i arbeid hvis de ikke har råd til skole.

For å få politikerne til å skjønne hvor urimelig dette er, skal jeg overdøve undervisningen i utvalgte klasserom med høylytt proklamering av at representative demokrati er en fadese når jeg ikke får viljen min.

Bønder får statlige subsidier i bøtter og spann, men dyrker fortsatt en haug med grønnsaker jeg ikke liker. Det er grovt urettferdig at mine skattepenger skal finansiere andre sitt behov for rosenkål, gulrøtter, blomkål og andre ting som jeg synes smaker vondt. Denne uretten skal jeg protestere mot ved å kjøre en gravemaskin til alle gårdene i nærområdet og røske opp all vekst som jeg ikke spiser selv.

Aksjonen min har potensial, men jeg tror ikke den kommer til å forurense nok til å hamre inn poenget. Derfor kommer jeg til å leie en pickup neste gang Folkeaksjonen mot bompenger demonstrerer slik at jeg kan sette en haug med brennende oljefat på lasteplanet mens jeg deltar i trafikkorken. Mens jeg ruser motoren min for full gass, skal jeg fantasere om et Bergen som har sprengt vekk alle byfjellene for å få plass til en 16-felts motorvei som dekker hele kommunen. Uten en eneste bompengering.

Folkemøte om bompenger

Velkommen til BTs folkemøte om bompenger fredag 5. oktober kl. 17-18.30 i Media City Bergen (Lars Hilles gate 30). Gratis adgang. Billetter fås her. Les mer om arrangementet på BTs Facebook-side.