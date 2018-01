Riktig anvendelse av fellesskapets midler? Mitt svar er et rungende ja.

Jeg registrerer at Johan Frederik Mowinckel, i et innlegg i BT nylig, fortsatt forsøker å holde liv i en debatt om indre trasé for E39 mellom Aksdal og Bergen.

Denne saken er avgjort av regjeringen med tilslutning fra Stortinget. Som grunnlag for dette forelå en anbefaling ut fra grundige analyser og rapporter. Blant annet en konseptvalgutredning (KVU) fra Statens vegvesen og en påfølgende kvalitetssikringsrapport (KSA1) fra Finansdepartementets egne rådgivere, Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt, med tilråding til skiftende regjeringer. Deretter regjeringsbeslutning, flere runder i Stortinget med tilslutning fra et stort stortingsflertall, tilslutning i alle kommuner og Hordaland fylkeskommune og ikke minst fra næringslivet ved LO, NHO og næringsrådene i Bergen og Stavanger.

La meg sitere fra KS1-rapporten: «Vi finner i kvalitetssikringen flere grunner til å velge konsept 4C (flytebro over Bjørnafjorden, red.anm.) som løsning for E39 Aksdal-Bergen. Dette prosjektet har høy nytte og vil gi klart best måloppnåelse for samfunns- og effektmålene i prosjektet. Konsept 4C har i basisanalysen en investeringskostnad på 27 milliarder og gir en trafikal nytte på over 56 milliarder i analyseperioden. I tillegg kommer mernytte knyttet til regionsforstørring og arbeidsmarkedsintegrasjon. (...) Analysen av ringvirkninger i arbeidsmarkedet viser at kun midtre alternativ gir en vesentlig virkning. De 16 minuttene lenger reisetid mellom Sunnhordland og Midthordland demper regionsforstørringen mye.»

Jeg vil ikke polemisere mot Mowinckels tall og beregninger. Hordfast AS som selskap må imidlertid basere seg på analyser og beregninger utarbeidet av våre myndigheter, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune.

Til slutt reiser Mowinckel spørsmål om dette kan være riktig anvendelse av fellesskapets midler? Mitt svar er et rungende: JA! Det er neppe noe sted man får større avkastning på fellesskapets investeringer enn ved å til rette legge for bedre mobilitet og forstørrede bo- og arbeidsmarkeder.

Hordfast er definert som det tredje mest lønnsomme veiprosjektet i hele Nasjonal transportplan (NTP). Aller helst burde slike kjempelønnsomme prosjekter selvsagt vært bygget uten bompenger. Da hadde samfunnsnytte, og avkastningen for fellesskapet totalt sett, kommet raskere og vært enda større fra dag én.

Når prosjektet er nedbetalt, blir det gratis å kjøre, slik vi har sett på alle fergeavløsningsprosjekt i Hordaland. Slik bygger vi Vestlandet og sikrer konkurransekraft for vårt næringsliv.