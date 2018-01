Vil du som forelder skape en knute i magen til den minste på laget?

Jeg vil ta et oppgjør med dere foreldre, lagledere og trenere. Dere som stiller opp for barn i hele landet.

Jeg er en jente, jeg er 16 år, og jeg rager hele 160 cm over bakken. Jeg er håndballdommer.

Hos dere starter jeg i minus. Jeg må jobbe for hvert anerkjennende blikk og hvert smil. Om jeg gjør feil, må jeg jobbe desto hardere for å selge beslutningene mine uten å få et helt pipekor etter meg.

Dere er unge eller gamle, energiske eller rolige. Noen viser nesten ingen interesse, mens andre oppfører seg som om denne kampen mellom 12-åringer betyr alt i hele verden.

Om jeg dømmer en billig straffe til det andre laget, raser verden sammen rundt deg. Om jeg dømmer skritt på din sønn er det horribelt, og jeg burde oppsøke en optiker.

Din sønn skal være verdensmester som 12-åring, og om han mot formodning ikke scorer på alle håpløse langskudd, får han høre det.

Det er en enkel måte å drepe idrettsglede hos små barn.

Vil du som forelder skape en knute i magen til den minste på laget? Hun som aldri tør å skyte, fordi hver gang hun gjør det får hun slengt drit etter seg? Vil du som voksenperson være ansvarlig for at hundrevis av unge – spesielt jenter, men også gutter – slutter å dømme fordi det er ubehagelig å gå utpå banen?

De er mennesker de også, husk det.

Heldigvis er det sjelden vi møter disse menneskene. De som skriker og skjeller ut dommeren, egne og motstanderens spillere. De fleste tenker at jeg, på tross av at jeg er jente, kan gjøre en like god jobb som mine mannlige kolleger.

Det håper jeg du også tenker.

Neste gang du er i en idrettshall, gi positive kommentarer til dommere, spillere og trenere. Da vokser alle på mestringsfølelsen. Om du møter noen i en idrettshall som ikke greier å oppføre seg, ta til fornuften og si det til dem.

Voksne mennesker skal kunne forstå at 12-åringer ikke er verdensmestre. At gutter og jenter kan dømme like godt, og at størrelsen på kroppen din ikke trenger å bestemme autoriteten din.