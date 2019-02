Gratis barnehage til alle

DEBATT: Barn bryr seg ikke om hudfarge eller religion, men om folk er greie.

FØRSTE STEG: Hvis vi skal lykkes med god integrering må alle barn få like muligheter. Da er barnehagen det første steget på veien, skriver Gerd Torunn Dingsør Thue. Foto: NTB Scanpix

Gerd Torunn Dingsør Thue Bergen

I det siste har det vært mye om gjengkriminalitet, knivstikking og annen vold på TV-en, i avisene og på radioen. Det har fått meg til å tenke over hvor viktig livets start er, og da spesielt barnehagen.

Selv har jeg jobbet som pedagogisk leder i rundt tretti år, og har gjennom arbeidet mitt blitt kjent med mange barn og deres familier, fra flere forskjellige kulturer.

Det har vært en berikelse og en spennende opplevelse å få lov til å bli kjent med så mange ulike kulturer, og se at barn knytter gode vennskap i barnehagen, et vennskap som noen ganger varer helt til voksen alder. Barn bryr seg ikke om hudfarge eller religion, men om folk er greie.

I barnehagen lærer barna å bruke språket, utvikle og mestre følelser og sosiale ferdigheter. For eksempel det å kunne løse konflikter verbalt ved hjelp av en voksen eller på egen hånd. Barna finner ofte gode løsninger.

Gerd Torunn Dingsør Thue Foto: Privat

Jeg tror at barn som har gått i barnehage får et langt bedre utgangspunkt enn de ellers ville ha fått om de ikke hadde gått i barnehage. Jeg mener også at barn som er trygge på og mestrer det norske språket vil få en bedre skolestart og en bedre mestringsfølelse.

Hvis vi skal lykkes med god integrering, må alle barn få like muligheter. Da er barnehagen det første steget på veien inn i samfunnet vårt.

Hvis det er slik at barnehagen kan virke forebyggende for eksempel når det gjelder slik kriminalitet, er dette et godt argument for gratis barnehage. Jeg vet at dette vil koste, men har vi råd til å la være? Er det ikke bedre å bruke penger på forebyggende tiltak?

Jeg mener at alle barn skal ha et rettferdig utgangspunkt. Da er vi nødt til å innføre gratis barnehage.

