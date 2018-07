Senterpartiet burde leita etter gode tiltak, ikkje søkja å byggja konfliktar mellom by og bygd.

For mange politikarar er opptekne av å bruka pisken, og ikkje gulrota, for å få folk til treffa miljøvenlege val. Det skriv Chase Alexander Jordal, nestleiar i Bergen Senterparti, i eit innlegg i Bergens Tidende 25. juni. Han nemner bompengar og auka bensin- og dieselavgifter som døme.

Innlegget innehelder ein del sjølvsagte observasjonar, som at det bur folk utanfor Oslo. Dette stadfester også utsikta frå våre stovevindauge, på bygda i Hordaland.

Diverre fell bergensaren Jordal i den same fella som Senterpartiet altfor ofte gjer. Han skaper kunstige motsetnader mellom by og land. Han framstiller byfolk som reine klisjear frå Grünerløkka.

Jordal skriv vidare at «en miljøpolitikk som bare baserer seg på forholdene og kollektivtilbudene innenfor ring 3 i Oslo» er dårleg politikk. Det er å argumentera mot ein oppkonstruert skugge. Det finst knapt nokon som ikkje skjøner at miljøpolitikk i Oslo og i Hardanger ikkje kan vera det same.

Slik sett er Senterpartiet sine tankar om vegprising høgst velkomne, det vil gjera bilkøyring dyrare der det finst gode alternativ.

Samstundes er miljøpolitikk like naudsynt på bygda som i byen. Då er ikkje svaret ei generell avgiftslette på fossilt drivstoff, slik Senterpartiet ynskjer seg. MDG vil i staden setja av pengar til rask utbygging av hurtigladestasjonar for elbilar, altså for å leggja til rette for framtidas bilar, og ikkje fortidas.

Me har også gjort framlegg om ein eigen bygdemiljøpakke, med elbilsatsing, pengar til fleire kollektivavgangar og satsing på sykkelvegar. Også i distrikta er mange køyreturar korte. I tillegg trengst aktiv næringspolitikk for å leggja til rette for nye arbeidsplassar på bygda.

Det er lite pisk, og mange gulrøter.